50 solicitantes por plaza: más de 100.000 personas se presentan al examen para trabajar en Correos

Publicada el 30/09/2018 a las 17:12 Actualizada el 30/09/2018 a las 18:38

"Correos como empleador de calidad"

Correos ha recibido 116.000 solicitudes para su última oferta de empleo público, con lo que el volumen de candidatos multiplica por cincuenta a los 2.295 trabajadores que incorporará a su plantilla, que actualmente ya es, según informó el operador postal público y que recoge Europa Press. La compañía integrada en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha celebrado este domingo, 30 de septiembre, el macroexamen por el que abordará la selección de los trabajadores.Se trata de un examen que se ha realizado, en unos setenta edificios, de forma que cada solicitante se ha examinado en la ciudad y en el centro más cercano a su provincia de residencia, con el fin de facilitar en la medida de lo posible su participación, según detalló Correos. Los trabajadores que resulten elegidos se incorporarán a la plantilla de Correos, previsiblemente,Se han producido varios incidentes a lo largo de la jornada en varios centros examinadores. En València, según informa el diario Las Provincias , un centenar de personas no ha podido realizar en la mañana de este domingo el examen debido a que losunos 40 minutos antes de la hora anunciada para el comienzo de la misma. «No es normal que cierren las aulas a la hora que quieran sin haber avisado del horario», explicó uno de los opositores que no pudo realizar el examen. En Zaragoza se ha dado el escenario opuesto: el examen ha comenzado con Según informa el Heraldo de Aragón , fuentes sindicales han denunciado que la prueba, que debía haber empezado a las 10 horas, ha dado comienzo a las 10.45.Del total de 2.295 trabajadores que incorporará la compañía,. Correos seleccionará también 494 empleados de oficinas de atención al cliente y 365 agentes de clasificación. La sociedad postal considera que el alto número de solicitantes "refleja el reconocimiento de lay su valoración como una atractiva compañía para trabajar".Se trata de la segunda convocatoria de empleo público que acomete la sociedad postal integrada en SEPI de las tres que ha aprobado desde que en 2015 las empresas públicas volvieron a tener luz verde para incorporar personal tras la crisis. La operadora postal tiene aprobada también, pero tampoco está aún en marcha. De hecho, la de 2015 concluyó a mediados del pasado año cuando se incorporaron los trabajadores seleccionados.Las ofertas de empleo de Correos se enmarcan en la tasa de reposición que la Ley de Presupuestos Generales del Estado permite acometer a las empresas públicas. No obstante, en el caso de la sociedad postal, las ofertas de empleo aprobadas hasta ahoraque sale en vez del 100% por haber incurrido en pérdidas en esos ejercicios.Correos es una de las empresas con mayor plantilla del país. A cierre del pasado año contaba con unos, unos 57.000 efectivos en el caso de considerar sus distintas filiales.