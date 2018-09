Publicada el 30/09/2018 a las 13:20 Actualizada el 30/09/2018 a las 13:50

El ministro de Interior,, ha señalado que la situación política y judicial en Cataluña tiene que "ir por caminos distintos, paralelos, no cruzarse nunca". Así lo ha manifestado Grande-Marlaska en una entrevista publicada por El País y recogida por Europa Press, en la que ha hecho hincapié en que en Cataluña "hay una situación política que resolver" y que hay que generar un "ambiente de tranquilidad, siempre dentro del marco constitucional", y despuésSin embargo, ha matizado que "si hay hechos de naturaleza delictiva , eso corresponde a la justicia". "Cada cosa tiene su ámbito de actuación", ha precisado el responsable de Interior, al tiempo que ha subrayado si hay o no delito de rebelión en el procèsRespecto a la previsión de seguridad ante el próximo 1-O , el ministro ha asegurado queen materia de seguridad pública" y que su confianza en ellos "es máxima". "Nosotros vamos a estar con el ánimo de colaborar si surge algún incidente. La gente quiere sosiego", ha dicho.Por otro lado, Grande-Marlaska ha afirmado que no se sitió ofendido por las grabaciones en las que, en una conversación privada, la ministra de Justicia,, supuestamente se refiere a él como "maricón" , y en ese sentido, y conociendo a mi compañera desde hace mucho tiempo, he de decir que no me sentí ofendido", ha explicado. Ya el mismo día de la publicación de este fragmento de la conversación, el ministro ya quitó hierro a los audios : "Lo importante son los hechos, no las palabras".