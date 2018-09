Villarejo asegura en una nueva grabación que "preparó" el 'caso Gürtel' con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba

Publicada el 30/09/2018 a las 12:40 Actualizada el 30/09/2018 a las 16:01

El 'número dos' de Robles le pagó para espiar a Aznar

El excomisario José Manuel Villarejo se reunió con Baltasar Garzón, con el que por aquella época era jefe de Policía Judicial, Juan Antonio González –entonces comisario general de Información y conocido por ser la mano derecha del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba–, y con el entonces jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), José Luis Olivera,. Así lo admite el propio expolicía durante la comida celebrada el 23 de octubre de 2009 en el restaurante madrileño Rianxo a la que asistieron también el exmagistrado, la actual ministra Dolores Delgado y los comisarios Gabriel Fuentes, Miguel Ángel Fernández Chico y Enrique García Castaño, según publica el diario digital Moncloa.com Según el relato de Villarejo que se escucha en este nuevo audio "justo cuando al día siguiente admitía él el tema" para preparar "lo de la Gürtel ". La Fiscalía Anticorrupción interpuso la querella que dio origen al caso de corrupción ligada al PP después de nueve meses de investigación; en concreto, el 4 de agosto de 2008. Fue Juan Antonio González, que junto con José Luis Olivera eran dos policías que desvelaron la trama, el que consiguió las grabaciones de o José Luis Peñas, exconcejal de MajadahondaEste fragmento desvelado este domingo, cuando ya no están ni Delgado ni Garzón en el restaurante, el expolicía se lo está contando al comisario Gabriel Fuentes ante el que: "Balta me dijo: 'Yo, de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tú curras y tal, cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo - en referencia a Enrique García Castaño, lugarteniente de Villarejo-, no tenéis sentimientos". Y continúa diciendo: "Porque [Garzón] me dijo: 'Me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice, fíate de él'. Y me dice 'porque tu amigo Alfredo'. Yo no conozco a Alfredo. Y dice: '¿Serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!'. ¡Yo no le conozco! Y él: 'Así me gusta, así me gusta, que lo niegues…'.Villarejo también le cuenta a Fuentes, con el que va al servicio tras los postres, que. El excomisario agrega que prefiere esperar "a que se relaje un poco el tema" para hablar con él.Por su parte, Fuentes le cuenta a Villarejo. El comisario pone de ejemplo la visita del Papa Benedicto XV a Valencia o mítines del PP con "un presupuesto de la hostia" que pagaban grandes empresas en vez del partido. "No parece haber mucho más", convienen entonces los dos policías. Asimismo, ambos analizan también la forma de trabajar de Álvaro Pérez con sus regalos: "El 90% de los trajes los tiene El Bigotes".Villarejo y Fuentes también hablan de. Al exdirector de la Policía y en aquel vicepresidente valenciano le atribuyen diversas virtudes, entre las que alaban su supuesto desinterés por el dinero, la riqueza y el prestigio personal: "Cotino, está en política no por dinero ni por el prestigio, sino porque está convencido de que puede ayudar a la gente". Tras esta apreciación del comisario, Villarejo puntualiza que a él, "cuando tienes convicciones religiosas coherentes", le tranquiliza. Eso sí, ambos mandos policiales coinciden en que el "único matiz problemático" de Cotino es su condición sexual: "Es maricón".En otra grabación, también publicada por Moncloa.com , Villarejo cuenta que el actual secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, le pagaba para espiar "al entorno" de José María Aznar, cuando aún era presidente de la Junta de Castilla y León. Según su relato, el dinero le llegaba metido en bolsas de El Corte Inglés.En aquel momento Olivares era concejal socialista del Ayuntamiento de Burgos y el objetivo de este espionaje era "cazar" a Aznar en su vinculación con un empresario burgalés, supuestamente Antonio Miguel Méndez Pozo. Se trataba, según el relato de Villarejo, de un encargo ilegal, ya que el excomisario cuenta a Fuentes y García Castaño que "como no se podía, me dijeron, oye, pica los canutos", es decir, que pinchara los teléfonos en argot policial.Por su parte, el Partido Popular va a pedir la comparecencia del secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, por este supuesto espionaje al entorno de José María Aznar. Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy, según recoge Europa Press. "Queremos saber si este señor pinchaba comunicaciones privadas para obtener información de algún tipo y si eso, como cargo del Gobierno socialista, lo sigue haciendo o no", ha señalado Levy.