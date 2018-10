Publicada el 01/10/2018 a las 14:53 Actualizada el 01/10/2018 a las 16:45

Mayoría simple

El caso del Máster

El líder del PP , Pablo Casado, aconsejó este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso de los Diputados. A su juicio, si tienepara que el Gobierno ponga orden. Si tuviera dignidad democrática solicitaría una moción de confianza para que pudiera recabar cuáles son sus apoyos", sostuvo en un coloquio organizado por el diario Abc y Deloitte.Además, avanzó que su partido pedirá de forma urgente su comparecencia en la Cámara baja que que rinda cuentas de "todos los problemas" de España.El artículo 173 de la Constitución establece que el Presidente del Gobierno, previa deliberación en Consejo de Ministros, "puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general"."El PP está listo para volver al Gobierno, pero estoy seguro de que son los españoles los que echan cada vez más de menos al PP. Vamos a exigir cuanto antes la convocatoria de elecciones generales", añadió.Transcurrido el debate, la propuesta de confianza será sometida a votación y se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los diputados.En el primer aniversario del 1-O, la cuestión territorial fue uno de los tema clave: "Nuestra propuesta en Cataluña pasa por la exigencia de activar un 155 el tiempo y duración necesaria y la extensión que haga falta para conseguir revertir una situación que ya es insostenible". En este momento, aprovechórecordando que el partido de Albert Rivera condicionó su apoyo a la aplicación del 155 de la Constitución"No es admisible que después de los altercados de ayer [por el domingo] en Cataluña haya partidos políticos que no estén condenando las agresiones, y mucho menos que un presidente de la Generalitat lo aplauda", sostuvo. En este sentido, propuso una modificación de la ley de partidos que pasa por actuar contra partidos que no condenan la violencia y que se tipifique en el Código PenalSegún dijo, la iniciativa pretenderá que se pueda "actuar ya" contra partidos u organizaciones que en Cataluña "están alentando la violencia o incluso están llamando a la confrontación civil". Esta afirmación dio pie a concluir que estaba sugiriendo la ilegación de el PDeCAT, ERC o la CUP.Respecto a los audios del excomisario Josédifundidos en los últimos días por el digital moncloa.com , que ponen en el punto de mira tanto a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, como la de Defensa, Margarita Robles, Casado consideró que "es el momento de limpiar"."La regeneración de verdad pasardijo. "El PP no tiene ningún miedo a que se investigue y se limpie este país de cualquier sospecha de connivencia con los poderes públicos", añadió.No obstante, no pasa inadvertido que el propia Casado coincidió con el excomisario El pasado viernes, el Supremo archivó el caso que afectaba a Casado por sus estudios de posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos. Y el líder de los conservadores no perdió la oportunidad de sacar pecho.Así, presumió de que durante el proceso no cargó ni contra la prensa, ni contra la universidad, ni contra la Justicia. Una forma de contraponer las críticas que desde el Gobierno dese están vertiendo"España no tiene Gobierno, pero tiene periódicos. No vamos a permitir que la Policía entre en las redacciones de los periódicos o que haya burofaxes", añadió.