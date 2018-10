Directo | Un año del 1-O: Cortan vías de tren, autopistas y calles de Barcelona

Publicada el 01/10/2018 a las 09:08 Actualizada el 01/10/2018 a las 11:58

info Libre

11.59.

11.55.

11.41.

Cortando la diagonal escoltados por la Guardia Urbana pic.twitter.com/JyGH1bFEa2 — Societat Civil Catalana (@Societatcc) 1 de octubre de 2018

11.40.

11.21.

11.10.

11.04.

10.55.

10.42.

10.22.

Ara si, la delegació de la Generalitat llueix molt millor sense la bandera espanyola. pic.twitter.com/Z4HPTcVrrt — CDR Girona (@CDRGironaSalt) 1 de octubre de 2018

10.20.

10.10.

10.01.

09.54.

09.39.

09.29.

09.20.

09.07.

Van pensar que podien impedir l'inevitable. A tots els qui vau fer possible l'#1oct , gràcies infinites. No ens desviem de l'únic camí possible per viure en una democràcia plena: l'assoliment de la #RepúblicaCatalana i el seu reconeixement internacional https://t.co/y034f6Ybw1 — Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de octubre de 2018

08.51.

08.50.

08.48.

07.55.

07.37.

Els CDR continuen ocupant les vies de l'AVE de Girona i han fet una crida a concentrar-se a les portes de l'estació perquè els @mossos no deixen accedir a més persones a dins pic.twitter.com/uz5OqvvafL — Maria Garcia (@MariutGarcia) 1 de octubre de 2018

07.25.

07.24.

El primer aniversario de la consulta del 1 de octubre, que se conmemora este lunes, comenzaron con. Los Comités de Defensa de la República (CDR), empezaron con estas acciones desde primera hora de la mañana, cuando interrumpieron el servicio del AVE en la estación de Girona, que se restableció a lo largo de la mañana.En el terreno político, el president de la Generalitat, Quim Torra, y otros miembros del Govern participaron en un acto institucional en Sant Julià de Ramis (Girona), el pueblo en el que debía votar Carles Puigdemont hace un año pero no pudo por las cargas policiales. Durante el acto, en el que también estuvieron presentes la mujer de Puigdemont, Marcela Topor, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, se pidió al Govern y a las fuerzas independentistas del Parlament: "El pueblo manda, el Govern obedece". Así lo corearon los asistentes al acto y así lo exigió el manifiesto que se leyó por parte de miembros de los CDR.Además, el Govern ha lanzado unaen las redes sociales para conmemorar el primer aniversario del referéndum: se trata de un vídeo en el que se recogen imagen de la jornada de hace un año con la gente votando y las cargas policiales que se produjeron.Por otro lado, las entidades independentistas convocaron a los ciudadanos a unapara conmemorar el primer aniversario del 1 de octubre y "reivindicar el cumplimiento del mandato" del referéndum. La manifestación, con el lema, ha sido convocada por la Plataforma 1 d'Octubre que aglutina a varias entidades independentistas de entre las que destacan Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los Comitès de Defensa de la República (CDR).Sigue en, minuto a minuto, el primer aniversario del 1-O:El presidente de Societat Civil Catalana (SCC),, ha pedido este lunes que se convoquen elecciones anticipadas y la, por "apoyar públicamente" a los Comités de Defensa de la República (CDR).Un grupo de personas convocadas por los CDR que llevaban antorchas se concentró la noche de este domingo ante la comisaría de la Policía Nacional y el cuartel de la Guardia Civil de Reus (Tarragona) al grito de. Fuentes de la Policía Nacional han explicado que la concentración se produjo sobre las 23.30 horas de este domingo, vigilia del primer aniversario del 1-O, y que la protesta se desarrolló sin incidentes.a la altura de Zona Universitària y la Gran Via en plaza Universitat sobre las 11 horas de este lunes en las protestas organizadas con motivo del primer aniversario del 1-O, según ha informado la Guardia Urbana en su Twitter. Esta vía está cortada la Diagonal en ambos sentidos a la altura del Palau de Pedralbes por una marcha estudiantil que prevé llegar a plaza Universitat, donde está convocada una manifestación unitaria a las 12.00 horas. En la Gran Via, un centenar de estudiantes ha hecho una sentada que ha cortado la calzada central aunque los vehículos pueden circular por el lateral.El ministro de Fomento,, ha acusado este lunes al anterior Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy de dar a los independentistas "argumentos para hacerse las víctimas" con las cargas policiales que se produjeron durante la consulta ilegítima del 1 de octubre de 2017.La acción de los CDR que ha cortado la circulación del AVE en Gironade alta velocidad: seis han sido anulados y los pasajeros han viajado en Rodalies y Regionales, y dos, que iban a Lyon y París, se han retrasado.El secretario general del PP,, ha advertido este lunes al presidente del Parlament, Roger Torrent, al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a sus "secuaces" que si están llamando al "quebrantamiento de la ley" coincidiendo con el aniversario "vergonzante" del 1 de octubre,y no podrán decir que son "presos políticos".Diversos CDR del Vallès Occidental y del Oriental han cortado a primera hora de este lunes los accesos de la Central Integrada de Mercancías (CIM) Vallès, ubicada en Santa Perpètua de Mogoda.La ministra de Educación y portavoz del Gobierno,, ha asegurado este lunes que las cargas policiales en el referéndum del 1 de octubre fueron "un error" que ha achacado a la falta de previsión del Gobierno del PP.Las marchas de los CDR que han recorrido calles del centro de Barcelona la mañana de este lunes por el primer aniversario del 1-O, y los manifestantesen Jardines de Gracia. Miembros de CDR han recorrido el Paseo de Gracia hasta los Jardines y después han disuelto la marcha para ir a otras protestas en los barrios y volver a las 12.00 horas, ha explicado un manifestante a Europa Press.Un grupo de CDRde Girona y ha exigido retirar la bandera española que ondea en este edificio público, y posteriormente ha sido descolgada.El acto institucional para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre se ha convertido en un aviso al Govern y a las fuerzas independentistas del Parlament para pedir que apliquen los resultados de aquella votación:. Así lo han coreado los asistentes al acto y así lo ha exigido el manifiesto que se ha leído por parte de miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR), y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha aprovechado su intervención para comentarlo:La circulación del AVE Figueres-Girona-Barcelona se ha restablecido sobre las 9.30 horas después de que miembros de los CDR irrumpieran en las vías y bloquearan la circulación. Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado a Europa Press que los concentrados han abandonado el lugar voluntariamente y no se han producido detenciones.El líder de ERC y exvicepresidente del Govern,, ha criticado este lunes la "represión brutal" que hubo en el referéndum del 1 de octubre de hace un año a través de las cargas policiales, y ha loado el coraje que demostraron en aquella jornada los alcaldes y los ciudadanos para que la consulta fuera posible.El presidente de la Generalitat,, ha reivindicado este lunes el referéndum del 1 de octubre de hace un año, y ha pedido a los ciudadanos de Cataunya que sigan trabajando por la independencia y sepanEl presidente del Parlament,, ha llamado este lunes a transitar el camino que marcaron las urnas en la jornada del 1 de octubre del año pasado:. Lo ha dicho durante el acto de conmemoración del 1-O en Sant Julià de Ramis (Girona), donde hace debía votar el expresidente Carles Puigdemont y donde se vivieron cargas policiales durante el referéndum.La líder de Ciudadanos en Cataluña,, ha criticado este lunes, coincidiendo con el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre, que el Gobierno no haga "nada" en Cataluña y le ha afeado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que esté "en manos" del president de la Generalitat, Quim Torra, y de los CDR.Miembros de los CDR de Barcelona han marchado la mañana de este lunes, donde a las 12.00 horas hay convocada una manifestación unitaria para conmemorar el aniversario del 1-O.El expresident de la Generalitat,, ha agradecido a través de las redes sociales a quienes participaron en el 1-O y llama a "no desviarse" del camino de "reconocimiento internacional" de la República Catalana.El Govern ha lanzado unaen las redes sociales para conmemorar el primer aniversario del 1-O: se trata de un vídeo en el que se recogen imagen de la jornada de hace un año con la gente votando y las cargas policiales que se produjeron.El acto institucional para conmemorar el primer aniversario del referéndum del 1 de octubre que se hará en Sant Julià de Ramis (Girona) ha reservado la primera fila de asientospara no comparecer ante la justicia.Miembros de los CDR de Lleida se han concentrado la mañana de este lunesa la altura de la carretera N-240, según han explicado los Mossos d'Esquadra a Europa Press.Miembros de comités de CDR de Barcelonacomo la plaza Cataluña, la Via Laietana a la altura del mercado de Santa Caterina y la Gran Via. Además, en Tarragonaa la altura de Vandellòs a las 7.30 horas de este lunes, han informado a Europa Press los Mossos d'Esquadra.Miembros de los CDR han ocupado a las 6.30 horas de este lunes, por lo que el servicio de tren de alta velocidad se encuentra interrumpido, han informado los Mossos d'Esquadra a Europa Press.Las entidades independentistas han convocado para este lunes a los ciudadanos a unapara conmemorar el primer aniversario del 1 de octubre y "reivindicar el cumplimiento del mandato" del referéndum. La manifestación, con el lema, ha sido convocada por la Plataforma 1 d'Octubre que aglutina a varias entidades independentistas de entre las que destacan Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y los Comitès de Defensa de la República (CDR).El presidente de la Generalitat,, y el resto de miembros del Govern conmemorarán este lunes el primer aniversario del 1-O desde Sant Julià de Ramis (Girona), el pueblo en el que debía votar Carles Puigdemont hace un año pero no pudo por las cargas policiales. Durante el acto, en el que también estarán la mujer de Puigdemont, Marcela Topor, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, habráy una sesentena de trabucaires dispararán salvas de honor simbolizando el inicio de las cargas policiales de hace un año.de los vecinos de la localidad; se exhibirán algunas de las urnas que se utilizaron aquel día, y clausurarán el acto Torra y Torrent con dos breves intervenciones.