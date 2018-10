El arzobispo de Madrid dice que no puede oponerse a enterrar a Franco en La Almudena y que la Iglesia "acoge a todos"

Publicada el 01/10/2018 a las 12:30 Actualizada el 01/10/2018 a las 12:55

El arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro , ha manifestado este lunes, según recoge Europa Press, que no puede oponerse a que los restos delsean enterrados en la cripta de la catedral de la Almudena , al tiempo que ha subrayado que la Iglesia "acoge a todas las personas"."No tenemos inconveniente en acoger a nadie. La Iglesia ha sabido acoger siempre a todas las personas", ha subrayado preguntado por la intención de la familia de llevar los restos del dictador a la catedral de La Almudena, en el centro histórico de Madrid, desde elEn este sentido, ha recordado que la familiay ha especificado que la cripta es una parroquia y no la catedral. "Hay una propiedad de Franco y, naturalmente, como cualquier cristiano, tiene derecho a poder enterrarse donde ellos crean conveniente", ha subrayado para añadir que, en cualquier caso, "no es un problema del Arzobispo ni de la Iglesia".Preguntado por la posibilidad de que su entierro en este lugar convierta la Catedral en un lugar de peregrinaje para visitar los restos de Franco, ha insistido en que eso en una cuestión entre el Gobierno y la familia. En todo caso, Osoro ha subrayado quede esta posibilidad y que ni Gobierno ni familia se han puesto en contacto con el Arzobispado. Así, en declaraciones a los medios tras participar en un acto del Congreso Fe y Alegría en Madrid, ha reiterado que sigue "en la misma postura de siempre" en relación a este asunto. "Es una cuestión que deben resolver el Gobierno y la familia", ha repetido.