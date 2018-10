Publicada el 01/10/2018 a las 14:53 Actualizada el 01/10/2018 a las 16:01

info Libre

info Libre

El sobreseimiento que, tras el auto del Tribunal Supremo que salva a Pablo Casado , ha dictado este lunes la jueza del caso máster en lo que respecta a la mayoría de los investigados augura una segunda carambola judicial de alcance: que, salvo viraje drástico, también la exministra de Sanidad, Carmen Montón , se librará de la investigación penal cuya apertura acordó el 21 de septiembre la misma jueza tras recibir una denuncia anónima. Así lo prevén las fuentes jurídicas consultadas por, aunque la última palabra está en manos de la instructora, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid.Montón dimitió como ministra al trascender que, como con Casado, diversos indicios apuntaban a que se había beneficiado de un trato de favor para la obtención de un máster impartido por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Tras recibir la citada denuncia, la jueza incoó diligencias por: exactamente los mismos delitos que la magistrada esgrimía ante el Tribunal Supremo en la exposición razonada sobre el líder del PP.En el auto de incoación de diligencias, Rodríguez-Medel solicitaba a la URJC diversos documentos que aún no han llegado a su mesa. Una vez los reciba, lo previsible es que la jueza se dirija a la Fiscalía y recabe su opinión. Pero, según las fuentes jurídicas consultadas, la similitud entre los hechos que la exposición razonada atribuía a Pablo Casado con los que han originado el sobreseimiento en bloque de la investigación a los otros alumnos y con los que sostiene la denuncia contra Montón, "lo raro sería que la investigación contra la exministra siguiera adelante".La magistrada decidió no acumular –es decir, investigar dentro de las mismas diligencias– las pesquisas sobre Carmen Montón a las del caso máster porque las sospechas de ilegalidades no se refieren aquí al postgrado de Derecho Autonómico y Local sino otro sobreEsta mañana, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid,, ha dictado el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes Por ello, mantiene como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional, todos ellos por el delito de falsedad documental.En el auto, fechado a 1 de octubre y al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza destaca que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por los estudios del presidente del PP,(pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".Como explicótras conocerse el auto del Supremo, éste reconocía la existencia de indicios de "trato de favor", pero presentaba a Casado como un sujeto pasivo que en todo caso se habría limitado a recibir el regalo de un máster otorgado por la universidad pública Rey Juan Carlos. Según el auto, nada indica que Casado tuviera intervención alguna, ni decisiva (como cooperador necesario) ni de mera complicidad, en el supuesto delito de prevaricación.