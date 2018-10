Matas llega a un acuerdo en el 'caso Over', que investiga las campañas electorales del PP balear en 2003 y 2007

Publicada el 01/10/2018 a las 11:32 Actualizada el 01/10/2018 a las 12:02

El ex presidente del Govern, Jaume Matas , ha llegado a un acuerdo en el caso Over, que, que fue la encargada de las campañas electorales del PP de 2003 y 2007. Al ser preguntado acerca de, el también ex ministro ha dicho queinforma Europa Press.Así lo ha manifestado este lunes ante el tribunal de este juicio que está teniendo lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares. El propietario de Over Marketing,. El ex conseller de Interior,