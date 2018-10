El Gobierno asegura que Pedro Sánchez vuela en helicóptero "por seguridad y sin coste adicional"

Publicada el 02/10/2018 a las 17:14 Actualizada el 02/10/2018 a las 18:44

Hasta la vicepresidenta Santamaría lo usó

Es la solución óptima

El Gobierno justifica enel uso del helicóptero Súper Puma del Ejército del Aire por parte del presidente Pedro Sánchez , pero también subraya que no tiene un coste adicional porque esos traslados se encuadran en la misión específica del Escuadrón 402 y las horas de vuelo forman parte del plan de adiestramiento de las tripulaciones militares, informa Europa Press.Este medio de transporte reservado para autoridades fue usado por José Luis Rodríguezy por José María, mientras que Mariano Rajoy, que tuvo un accidente en helicóptero estando en la oposición, no lo usó jamás.De esta forma responde el Ejecutivo a una batería de preguntas realizadas por el portavoz adjunto del PP en el Congreso Carlos Floriano,en el citado helicóptero que Sánchez realizó el pasado 24 de junio desde el helipuerto de Moncloa a la base aérea de Torrejón de Ardoz –un trayecto de apenas 26 kilómetros–, antes de partir a Bruselas para participar en su primer Consejo Europeo Entre sus interrogantes, elpedía saber los viajes que realizó el Súper Puma entre Moncloa y Torrejón durante las presidencias de José María Aznar (1997-2004) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno informa de que durante el mandato de Aznar se realizaron 453 vuelos, una cifra que se elevó a 575 durante las presidencias de Zapatero. Por contra, Rajoy no viajó en helicóptero en los casi siete años que estuvo en Moncloa aunque sí usó este medio, "de manera esporádica" su vicepresidenta,Rajoy decidió no volver a subirse en un helicópteroen 2005 junto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre cuando el aparato en el que viajaban se cayó de una altura de diez metros cuando despegaba de la plaza de toros de Móstoles (Madrid). El expresidente sólo sufrió la fractura de un dedo y la luxación de otro.Pese a que el expresidente popular no viajó nunca en el Súper Puma, sí que hizo uso de este medio "de manera esporádica" su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría, como así lo confirma el Gobierno en su respuesta al PP Una respuesta en la que el Ejecutivo justifica por "" el uso que Pedro Sánchez y otros presidentes han hecho del citado helicóptero militar para trasladarse de Moncloa a Torrejón de Ardoz.Salvo que razones de índole personal lo desaconsejen, el traslado entre el complejo de la Moncloa y la Base de Torrejón de Ardoz por medio del helicóptero es considerada, por razones de seguridad, como lapara el desplazamiento del presidente del Gobierno", subraya.Floriano pedía saber también eldel helicóptero, si bien el Gobierno recalca que los vuelos oficiales que realiza el presidente en helicópteros "no generan costes adicionales" a las arcas públicas dado que forman parte de la misión específica asignada al Escuadrón 402 del Ejército del Aire. Además, "las horas de vuelo que realiza la unidad en estos viajes se incluyen en el plan de adiestramiento básico de las tripulaciones", añade.