Publicada el 02/10/2018 a las 09:07 Actualizada el 02/10/2018 a las 10:18

La política catalana tiene que volver al Parlament. El president Torra debe cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes. La violencia no es el camino. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 2 de octubre de 2018

El Gobierno ha reprochado este martes la actitud del president de la Generalitat, Quim Torra , poren Cataluña y le ha advertido de que pone en riesgo la "normalización política" en Cataluña que busca el Ejecutivo, informa Europa Press. Pedro Sánchez ha asegurado, a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, que "la política catalana tiene que volver al Parlament". El presidente del Ejecutivo ha alentado a Torra a "cumplir con sus responsabilidades" y no poner en riesgo la "normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones". "La violencia no es el camino", ha concluido.Fuentes del Gobierno señalan que lo vivido la jornada de este lunes, cuando estos grupos tomaron las calles coincidiendo con el aniversario del referéndum separatista del 1 de octubre, pone de manifiesto que, y apelan directamente alPor ello, Moncloa pide a Torra que no ponga en riesgo elemprendido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.