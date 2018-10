Publicada el 02/10/2018 a las 16:55 Actualizada el 02/10/2018 a las 17:21

El president de la Generalitat de Cataluña,, ha afirmado este lunes que el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en el Congreso de los Diputados al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,, ha informado Europa Press.Lo ha dicho en la intervención inicial del Debate de Política General que se celebra en el Parlamento catalán, donde ha asegurado que quienpolítica en Cataluña no es el independentismo, sino el Gobierno permitiendo que los presos soberanistas sigan en la cárcel.El presidente ha pedido que la propuesta de Sánchez gire en torno a unpara que los catalanes puedan decidir el futuro político de Cataluña.El president ha lamentado en el Parlamento catalánen la conmemoración del primer aniversario del 1-O, porque "el camino de la independencia no es este".Ha defendido que fueron unos "" del movimiento soberanista, y ha pedido que todas la movilizaciones sean "radicalmente no violentas"."El primero de octubre lo hicimos a cara descubierta porqueTenemos que exigirnos que la movilización sea siempre no violenta. Radicalmente no violenta", ha dicho, y ha prometido que el Gobierno catalán hará autocrítica sobre qué podría haber hecho mejor.Quim Torra ha anunciado además que el Gobierno catalán se personará en todas las causas judiciales de "persecución del independentismo". Ha explicado que el lunes dio la orden para quese personen como acusación particular en todas esas causas.Ha advertido de que no piensa "permitir quecomo piensa una mayoría" de catalanes, y ha aclarado que el Govern no pudo personarse cuando se iniciaron, porque la Generalitat estaba intervenida en virtud de la aplicación del artículo 155.