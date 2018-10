15MpaRato, la acusación ciudadana que impulsó el 'caso Bankia', pide el ingreso en prisión de Rato

Publicada el 03/10/2018 a las 14:15 Actualizada el 03/10/2018 a las 14:16

, la acusación ciudadana que impulsó el caso Bankia, pidió este miércoles el "inmediato ingreso en, tras conocerse que el tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel al expresidente del FMI.La plataforma subraya en un comunicado que "no solo se ha conseguido quese mantenga sino que hemos evitado que se siente un peligroso precedente de impunidad".Desde 15MpaRato se preguntan "" en llegar a esta sentencia. "La defensa de Rato ha usado las leyes mordaza para evitar que Rato entrase en prisión", recuerdan desde la plataforma, leyes que "contenían una modificación hecha a medida de los consejeros de Bankia, por entonces acusados por el escándalo de las tarjetas black, para exculparlos por apropiación indebida y facilitar a la larga su no ingreso en prisión ".Tras recordar que en noviembre comienza el juicio oral por la salida a bolsa de Bankia, subrayan que en el caso de las black, "desde el mismo día que las destapamos, hemos hecho lo posible y lo imposible para que el peso de la evidencia los llevara a prisión"."Fuimos personas de nuestros colectivos (15MpaRato y Xnet) las que, no solo hicimos llegar a la prensa los denominados correos de Blesa donde se encuentra la prueba de las tarjetas black, sino más importante todavía, las que en este caso les hicimos el trabajo de ordenar e investigar el material para que esta información se pudiera encontrar", explican. "Es importante recordarlo porque el medio que se ha beneficiado de este trabajo (eldiarioes)Se niega a reconocer que sin la sociedad civil organizada nunca hubiera tenido una de sus mejores exclusivas", agregan.