Arrimadas muestra una bandera española y JxCat, ERC y PSC la acusan de avivar el conflicto

Publicada el 03/10/2018 a las 16:14 Actualizada el 03/10/2018 a las 16:15

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas durante su turno de réplica al presidente de la Generalitat, Quim Torra, lo que ha generado que JxCat, ERC y PSC-Units la acusen de avivar el conflicto en Cataluña, informa Europa Press.Lo ha hecho en su última intervención en el debate, mientras, y ha asegurado que las retiradas y quemas de banderas de España se dan "porque esta bandera representa la igualdad, solidaridad y unidad de 47 millones de personas".Arrimadas saca la bandera de España en el Parlament y se dirige a Torra: "porque representa la igualdad, la solidaridad y un país democrático con ciudadanos libres"."Un país mucho más fuerte que la debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, y", ha asegurado a Torra, a quien ha recriminado que no admite ningún impacto negativo del proceso soberanista en la economía y la sociedad.Tras su intervención, el líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha replicado a Arrimadas que "", señalando la que preside el hemiciclo junto a la bandera catalana.El socialista ha criticado que Arrimadas haya aprovechado el Debate de Política General para hablar de otras cuestiones y ha acusado a Cs de no querer resolver la situación política catalana: "Los que han nacido del conflicto y han crecido con él no tienen el menor interés en resolverlo".El republicano Sergi Sabrià ha lamentado que: "Quiere que las empresas se marchen porque, si no, su discurso no le funciona".El diputado de ERC también ha asegurado que el independentismo busca crear un nuevo Estado en el cual la gente viva mejor, yDesde JxCat, Albert Batet ha pedido respeto y ha defendido que su grupo no tiene ningún problema con la bandera española, tras lo que ha recordado que " el mismo presidente Puigdemont le dio un beso " al encontrarse con un ciudadano que le insistía en hacerlo en Copenhague."Nosotros respetamos la bandera española. Tenemos mucho respeto", ha aseverado el portavoz.