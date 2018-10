Ciudadanos registra una iniciativa para la rebaja del IVA de las publicaciones digitales

Publicada el 03/10/2018 a las 12:03 Actualizada el 03/10/2018 a las 12:36

Libertad de prensa

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos , registró este miércoles en el Congreso un Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA de los libros electrónicos y prensa digital, para su debate en pleno."El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las modificaciones legales precisas para que, en el plazo más breve posible se aplique el Acuerdo del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea de 1 de octubre de 2018puede leerse en el texto.En la exposición de motivos, Ciudadanos recuerda la decisión del Ecofin de este martes y que se trata de "una reivindicación del sector que cuenta con un amplio consenso entre las fuerzas políticas como ha quedado reflejado en varios debates e iniciativas en el Congreso de los Diputados durante los últimos años". "No obstante las limitaciones de la normativa europea hacían imposible esta modificación tributaria a los libros y publicaciones electrónicas. Incluso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea llegó a emitir sentencias contra Francia y Luxemburgo por adoptar normativas queañaden.A ojos de la formación liderada por Albert Rivera, la decisión del Ecofin es una noticia "positiva" que permitirá que "los consumidores de libros y publicaciones electrónicas, que crecen cada año según datos oficiales, se beneficien directamente"., consideran."La aplicación de un tipo de IVA más reducido contribuirá a mejorar la rentabilidad de la prensa y editoriales digitales y de este modo fortalecerá suaprecian en la formación naranja.Las proposiciones no de ley son demandas al Gobierno, pero provocan que todos los grupos parlamentarios de la Cámara tengan que retratarse sobre la iniciativa en cuestión.Tras producirse la votación del Ecofin, el, a preguntas derespondió que todavía no ha tomado una decisión porque "antes de pronunciarse en cualquier sentido" tiene que "evaluar y estudiar la medida concreta".La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas electrónicas lleva años siendoHasta ahora, la actual normativa comunitaria impedía igualar el tipo impositivo de las publicaciones electrónicas a las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o superreducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones digitales como, que desde su creación viene denunciando esta discriminación fiscal, están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato impreso.