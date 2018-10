La URJC no comparte el criterio del Supremo y recurrirá la parte archivada del 'caso máster'

Publicada el 03/10/2018 a las 18:40 Actualizada el 03/10/2018 a las 21:10

La Universidad Rey Juan Carlosdel auto en el que la jueza conservadora Carmen Rodríguez Medel archivaba el caso en lo relativo al delito de prevaricación y cohecho impropio manteniendo la investigación por si hubo falsificación en el acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de Cristina Cifuentes, informa Europa Press.Fuentes de la universidad han confirmado queal no compartir "los criterios establecidos en dicha resolución, relativos a la interpretación que se efectúa del auto del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2018, que ha dado lugar al archivo de una parte sustancial de la causa".No obstante, la universidad ha querido mostrar su "máximo" respeto a las decisiones judiciales, si biencon los argumentos esgrimidos por la instructora en su resolución.En el auto dictado el pasado 1 de octubre, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal de no abrir causa por, Pablo Casado, son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".Por ello, se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos, no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Para Rodríguez Medel, acreditar indiciarialmenteera una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.