Los condenados por la tarjetas 'black', uno a uno

Publicada el 03/10/2018 a las 17:56 Actualizada el 03/10/2018 a las 18:06

Este es el listado de 64 condenados en firme por el Tribunal Supremo por cometer delitos deel caso de las tarjetas opacas en Caja Madrid y Bankia, que constituye una pieza separada del caso Bankia:1-: Expresidente de Caja Madrid y Bankia hasta 2012, exministro de Economía, exvicepresidente del Gobierno y directo gerente del Fondo Monetario Internacional. El Supremo confirma la pena de 4 años y seis meses de cárcel y multa de 6.000 euros.2-: Ex director general de Auditoría, Medios y Financiero en Caja Madrid y Bankia. Condenado un año menos un día de cárcel (364 días). El Supremo anula uno de los delitos de apropiación indebida por los que fue condenado por la Audiencia Nacional.3-: Ex dirigente de Izquierda Unida y consejero de Caja Madrid. Condenado a 4 años de prisión.4-: Ex jefe de la Casa del Rey y director de la Fundación Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.5-: Exsecretario de Estado de Hacienda y Turismo y exconsejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a la pena de un año menos un día de prisión.6-: Ex secretario general de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.7-: Expresidente de la CEOE y consejero de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.8-: Expresidente de la Asamblea de Madrid y exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE y padre del actual senador de Podemos Ramón Espinar. Condenado a un año menos un día de prisión.9-: Exministro de Relaciones con las Cortes y exvicepresidente de Caja Madrid. Condenado a 4 meses de cárcel.10.-Exconsejero nombrado a propuesta de CCOO. Condenado a 4 meses de prisión.11-: Expresidente de la CEIM y exconsejero de la entidad financiera a propuesta de esta patronal. Condenado a 6 meses menos un día de cárcel.12-: Empresario y yerno de Juan Miguel Villar Mir, exconsejero de Caja Madrid a propuesta de la CEIM. Condenado a 6 meses menos un día de prisión.13- FRANCISCO BAQUERO NORIEGA: Exconsejero de Caja Madrid por CCOO. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.14-: Exsecretario de Estado de Hacienda y exconsejero de Caja Madrid. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.15-: Exvicesecretario de Organización del PSOE madrileño y Exconsejero de Caja Madrid. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.16-: Exconsejero de la entidad financiera por el PP. Condenado a 10 meses de prisión.17-: Exsecretario de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a 10 meses de prisión.18-: Ex consejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a 10 meses de prisión.19-: Exconsejero a propuesta del PSOE. Condenado a tres años y dos meses de cárcel.20-: Exconsejero de Caja Madrid por CCOO. Condenado tres años de cárcel.21-: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Condenado a tres años de cárcel.22-: Exconsejero de Caja Madrid por UGT. Condenado a 3 años de cárcel.23-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta de IU. Condenado a dos años y medio de cárcel.24-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a dos años y medio de cárcel.25-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Condenado a un año menos un día de cárcel.26-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Condenado a dos años y medio de cárcel.27-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Condenado a dos años y medio de cárcel.28-Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PSOE. Condenado dos años y medio de cárcel.29.-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a dos años y medio de cárcel.30.-: Exconsejero de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.31-: Expresidente de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de prisión.32-: Exdirector de Organización de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.33.-: Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid.Condenado a un año menos un día de prisión.34-: Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de cárcel.35-: Exconsejero ejecutivo de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.36-: Exdirector de Comunicación de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.37-: Exdirectora gerente de Obra Social en Caja Madrid. Condenada a dos años de cárcel.38-: Ex responsable de crédito a empresas de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.39-: Condenado a un año y seis meses de cárcel.40-: Condenado a un año y seis meses de cárcel.41-: Exconsejera de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenada a 10 meses de prisión.42-: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta de UGT. Condenado a 8 meses de cárcel.43-: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 8 meses de cárcel.44-: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 8 meses de cárcel.45-: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a 8 meses de cárcel.46-: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta de CC.OO. Condenado a 8 meses de cárcel.47-: Exresponsable de Crédito a Empresas de Caja Madrid. Condenado a dos años de cárcel.48-: Exconsejera de Caja Madrid nombrada a propuesta del PSOE. Condenada a dos años de cárcel.49-: Exsecretario general de UGT en Madrid y consejero a propuesta del PSOE. Condenado a dos años de cárcel.50-: Exconsejero de Caja Madrid por el PP. Condenado a 8 meses de prisión.51-: Exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid nombrado a propuesta del PP. Condenado 7 meses de cárcel.52-: Exconsejero nombrado a propuesta del PSOE. Condenado a 6 meses menos un día de cárcel.53-: Exalcalde de Majadahonda (Madrid), exsecretario general del PP de Madrid y exconsejero de Caja Madrid .Condenado a un año menos un día de prisión.54-: Ex director general de Negocios de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de cárcel.55-: Expresidenta de la Fundación Caja Madrid. Condena a un año menos un día de prisión.56-: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 10 meses de cárcel.57-: Exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PSOE. Condenado a 10 meses de prisión.58-: Expresidente de la Asamblea de Madrid, exconsejero de la Comunidad de Madrid y exconsejero de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 10 meses de prisión.59-: Exconsejero en representación de los trabajadores y exsecretario general de Caja Madrid. Condenado a un año menos un día de cárcel.60-: Ex miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid. Condenado a 8 meses de cárcel.61-: Exgerente del PP de Madrid y exmiembro de la Comisión de Control de Caja Madrid a propuesta del PP. Condenado a 8 meses de cárcel.62-: Exconsejero a propuesta del PP. Condenado a 4 meses de cárcel.63-: Exconsejero de Caja Madrid. Condenado a 4 meses de cárcel.64-: Exconsejero nombrado a propuesta del PP. Condenado a 3 meses de cárcel.