Los obispos no se oponen al traslado de los restos de Franco a La Almudena: "Los muertos no tienen carnet político"

Publicada el 03/10/2018 a las 16:58 Actualizada el 03/10/2018 a las 17:21

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha precisado que la CEE no tiene "competencia" sobre el traslado de los restos mortales del dictador Francisco Franco a la cripta de la Catedral de la Almudena, pero ha precisado quea acoger sus restos mortales si es la decisión de la familia y ha añadido que "los muertos no tienen carnet político", informa Europa Press."Nos movemos en clave de despolitización,, nosotros pedimos por los difuntos, no hay un tribunal en este sentido, lo que sí favoreceremos siempre es la concordia, el sentido cristiano de cohesión social", ha precisado Gil Tamayo durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.En cualquier caso, se ha remitido a las declaraciones del cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que esy que ha indicado que no puede oponerse a que los restos del dictador sean enterrados en la catedral de La Almudena "En la Almudena hay una, hay posibilidad ahora también a través de incineración, y hay familias que llevan allí los restos y la Iglesiasi la familia tiene un derecho adquirido", ha precisado Gil Tamayo.