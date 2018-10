Podemos avisa a Torra de que "se equivoca" con sus "declaraciones incendiarias" y alaba la respuesta del Gobierno

Publicada el 03/10/2018 a las 10:29 Actualizada el 03/10/2018 a las 10:48

Iceta y Urkullu partidarios del diálogo, y el PP de la actuación

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Ione Belarra , ha avisado este miércoles al presidente de la Generalitat, Quim Torra , de que "se equivoca" al lanzar "declaraciones incendiarias", como su ultimátum al Gobierno. Asimismo, ha alabado la respuesta del Ejecutivo de apostar por "evitar la polémica".Además, la dirigente del partido morado se ha mostrado convencida de la posibilidad dey convencer a las fuerzas catalanas para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, que Podemos está negociando con el Gobierno. Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha defendido que su formación ya fue capaz deque parecían imposibles, como la que permitió que saliera adelante la moción de censura. "Vamos a poner de nuestra parte para que el diálogo sea posible. En el pasado hemos jugado un papel clave y ahora vamos a volver a hacerlo", ha enfatizado.De este modo, Belarra ha restado crédito a la amenaza de Torra, sobre todo porque, según ha señalado, no se sabe si también habla por ERC . Eso sí, aunque no cree que las fuerzas catalanas vayan a dejar caer al Gobierno, ha criticado las palabras "incendiarias" de Torra, porque "lo único que hacen es crispar la situación que ya está muy crispada".El presidente del grupo PSC-Units en el Parlament, Miquel Iceta , ha exigido este miércoles a Torra reunir en unaa todos los grupos del Parlament, antes de poner ultimátums al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que sus exigencias sean las de todos los catalanes.Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu , ha instado al president y al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, a "asumir" en una situación "de extrema preocupación" en Cataluña. Además, ha llamado a recuperar "el liderazgo institucional" ante "movimientos pseudopolíticos que no desean una solución dialogada".Por el contrario, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP Andrea Levy , le ha exigido Sánchez, quea Torra, después del ultimátum al Gobierno para que proponga un referéndum de autodeterminación en Cataluña en el plazo de un mes. Para el PP resultóla respuesta del Gobierno ante la "gravedad" de las palabras de Torra. "Las palabras de la portavoz del Gobierno no fueron lo suficientemente contundentes ante la gravedad de las palabras de Torra. O a Torra se le paran los pies ya o va a continuar con la escalada de tensión", ha avisado Levy.