Puigdemont apoya a Torra y avisa a Sánchez de que la paciencia "no es infinita"

Publicada el 03/10/2018 a las 12:41 Actualizada el 03/10/2018 a las 13:15

El president @sanchezcastejon ha de saber que la paciència dels catalans no és infinita. Vam fer-lo president i volem saber si el seu projecte és el de Rajoy. Seguim oberts al pacte, però negar el dret a l'autodeterminació és negar Catalunya.



Al teu costat MHP @QuimTorraiPla — Carles Puigdemont (@KRLS) 3 de octubre de 2018

JxCat ve iguales a Sánchez y Rajoy

El PdeCAT no ve ultimátum en las palabras de Torra y descarta elecciones

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha apoyado el plazo de un mes del presidente Quim Torra al Gobierno para ejercer la, porque "el presidente Pedro Sánchez tiene que saber que la paciencia de los catalanes no es infinita"."Lo hicimos presidente y queremos saber si su proyecto es el de Rajoy . Seguimos, pero negar el derecho a la autodeterminación es negar a Cataluña", ha defendido este miércoles en un apunte en Twitter recogido por Europa Press. "A tu lado Molt Honorable president Quim Torra", ha añadido al día siguiente de que su sucesor diera este plazo a Sánchez al abrir elen el Parlament.El portavoz de JxCat en el Parlament,, ha afirmado este miércoles queentre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su predecesor Mariano Rajoy, y "la paciencia se ha acabado". En el Debate de Política General,al ultimátum que planteó Torra el lunes y ha advertido de que "si no hay una propuesta del PSOE, el Govern".Ha afirmado que el independentismo tiene mayoría para hacer efectiva la república y que las manifestaciones del sábado y el lunes demuestran quepor la independencia.El diputado del PDeCAT en el Congreso,, no interpreta como un "ultimátum" que el president haya avisado al jefe del Ejecutivo de que, si en un mes no acuerda un referéndum pactado sobre la independencia de Cataluña, los independentistas. Además, ha dejado claro que, desde su punto de vista, unas elecciones generales ahoraGuillaumes considera que las palabras de Torra respondían a un aviso previo del Gobierno de que "no se podía hablar de todo" y a unas declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , que el 1 de octubre recalcó que lo que ocurra en las calles de Cataluña es responsabilidad de Torra.