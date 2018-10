Compromís critica la inacción del Gobierno ante los monumentos franquistas ubicados entre Burgos y Cantabria

Publicada el 04/10/2018 a las 11:23 Actualizada el 04/10/2018 a las 14:00

Un "Valle de los Caídos" en el norte de España

El senador de Compromís Carles Mulet, a través del canal de actividad parlamentaria de la formación valenciana, ha denunciadoAnte las preguntas de Compromís en el Senado, el Ejecutivo ha argumentado que el monumento a la Columna Sagardía "no figura" en el Inventario General de Bienes y Derechos de las Administraciones Públicas y que la Comisión Técnica de Expertos "no tenía competencia" sobre la Pirámide de los italianos "por encontrarse en el interior de una finca privada", según ha recogido eldiariocantabria.esSegún el senador de Compromís, las respuestas obtenidas por parte del Gobierno, ante la cuestión de qué medidas piensa adoptar para cumplir con su compromiso con las víctimas, denotan. Mulet asegura que el único motivo por el que se redactó la Ley de Memoria Histórica de 2007 fue "y critica que ", se ha limitado a delegar en el criterio de los ayuntamientos, quienes "si quieren incumplir la ley, no les comporta ninguna sanción", o de la Iglesia católica o particulares, “para quienes no tiene ningún abasto esta legislación”.El monumento a la Columna Sagardía y la Pirámide de los italianos son solo dos ejemplos de símbolos que perviven de exaltación al fascismo en España. Ambos se encuentran ubicados entreNo es la primera vez que el Compromís pregunta al Gobierno en el Senado sobre estos dos monumentos por. La primera vez, el Ejecutivo de Mariano Rajoy argumentó que "no se ha actuado porque no se dispone de información" y la segunda vez, ya con Pedro Sánchez al frente del Gobierno y después de que la formación valenciana facilitará la ubicación exacta de la Pirámide de los italianos –se encuentra en pleno Puerto del Escudoubicación 42º 35’ 22.57’’ N, 01º 04’’ 40.89’’ W– la Comisión Técnica de Expertos se justificó escudándose en queEl monumento a la Columna Sagardía, ubicado junto a la N-623 en el Puerto de Carrales, en territorio del municipio burgalés de Alfoz de Bricia, también incumple la Ley de Memoria Histórica, por lo que debería ser resignificado, asegura Mulet. Sin embargo, el senador de Compromís señala que el alcalde del municipio le devuelve la pelota al Ejecutivo central argumentando que "es de titularidad de la Administración General del Estado y no del Ayuntamiento". Preguntado en el Senado por esta cuestión, el Gobierno ha respondido queEn la frontera que divide las provincias de Burgos y Santander, se encuentra uno de los monumentos fascistas que quedan todavía en España:, erigida en honor a los soldados del fascio caídos durante la Guerra Civil.Construido en 1939, yerno de Mussolini y ministro de Exteriores italiano, el mausoleo sirvió para albergar durante casi cuarenta años a los mas de 370 camisas negras que cayeron durante la campaña del Frente Norte, en 1937. Hasta mediados de 1970, familiares y excombatientes viajaban desde Italia para presentar sus respetos.Aunque no eran los únicos. El propio Gobierno franquista se encargó, mediante la realización de homenajes en lo alto del tumultuo, de convertir ay reconvertir el lugar en un "ambiente de memoria".El mausoleo, al igual que el Valle de los Caídos, fue construido por; sobre todo, por los presos que el Corpo Truppe Volontarie (CTV) hizo durante la Batalla de Santander (1937). Las obras fueron dirigidas por el arquitecto–excombatiente del CTV– y supervisadas por(Pietro di Varzi), padre capellán de la