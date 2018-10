Dimite la portavoz de IU en el Parlamento Europeo ante la "falta de respuesta" de la dirección en casos de acoso laboral

Publicada el 04/10/2018 a las 10:41 Actualizada el 04/10/2018 a las 10:42

La diputada de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Marina Albiol , ha presentado su dimisión irrevocable ante lade la dirección nacional de su partido en supuestos casos de acoso laboral, según informa eldiario.es La renuncia está justificada en una carta que Albiol ha remitido al coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón . En ella, la eurodiputada denuncia "la falta de respuesta por parte de la dirección de Izquierda Unida a las dos comunicaciones firmadas por varios trabajadores de la Delegación en la que ponían en conocimiento elque estaban sufriendo por parte de eurodiputados/as [...] La dirección podría haber iniciado de oficio un expediente sancionador ante el conocimiento de hechos tan graves, pero no ha sido así", dice Albiol en el texto, y añade: "No ha habidoy se ha instado a los trabajadores a continuar trabajando con estas personas".Por su parte, la dirección nacional de Izquierda Unidaante este problema: "No es verdad que no se haya hecho nada. Otra cosa es que no se esté de acuerdo", ha asegurado la responsable, según el periódico online. En el documento, Albiol interpela directamente a Meyer y al secretario de Organización de la formación,. Este último ha declarado que, nada más tener conocimiento de la nota, se puso en contacto con Albiol.La dimisión de la eurodiputada se produce a tan solo unos meses de que se cierre oficialmente la legislatura y se convoqueneuropeas.