La calidad del aire empeora en 2017 y aumenta el número de zonas que superan los límites de contaminación

Publicada el 04/10/2018 a las 19:05 Actualizada el 04/10/2018 a las 19:06

La calidad del aire en España ha empeorado en 2017 respecto a los niveles de 2016 y ha aumentado el número de zonas y poblaciones dondede dióxido de nitrógeno (NO2) mientras que las partículas en suspensión (PM10) han aumentado, según concluye el informe del Ministerio para la Transición Ecológica que el Gobierno ha remitido a la Comisión Europea.El estudio analiza las zonasde dióxido de nitrógeno (NO2), material particulado (PM10 y PM 2,5) y ozono troposférico (O3), plomo (Pb), benceno (C6H6), monóxido de carbono (CO), ozono (O3), arsénico (As), cadmio (Cd), níquel (Ni) y benzo(a)pireno (B(a)P).En concreto, los resultados apuntan que en 2017 se han superado los niveles de NO2 en ciudades como Madrid y alrededores, Barcelona y alrededores, Granada y su área metropolitana, y Bilbao y su entorno, principalmente por lasAdemás, se han realizado mediciones indicativas de las concentraciones dearomáticos policlínicos (HAP) distintos al B(a)P y de mercurio, así como mediciones de los depósitos totales de arsénico, cadmio, mercurio, níquel, benzo(a)pireno y los demás hidrocarburos aromáticos policíclicos.La situación de la calidad en lo que se refiere al dióxido de nitrógeno (NO2) empeora ligeramente respecto a 2016, al incrementarse el número deque superan los valores legislados.En concreto, en 2017, el valor límite horario se superó en la misma zona en la que ya lo hizo en el año anterior, y en lo que respecta al valor límite anual, se registraron superaciones en siete zonas, frente a las seis del año anterior. Las superaciones se producenpor su estrecha relación con el tráfico En lo que se refiere a la situación de material particulado (PM10), el informe pone de manifiesto que también ha aumentado el número de zonas que superan el valor límite diario pasando de tres zonas en 2016 a: Granada y Área Metropolitana, Málaga y Costa del Sol, Villanueva del Arzobispo, Avilés, y Plana de Vic y Terres de L'Ebre. Los datos de evaluación del valor límite anual señalan que la situación se mantiene respecto al año anterior, siendo una única zona,En cuanto al ozono troposférico (O3), el informe muestra que en 2017 se siguieron registrando niveles elevados en zonas suburbanas o rurales , debido en gran medida a la(principalmente NOx y compuestos orgánicos volátiles). La situación es muy similar a la de años anteriores, si bien se aprecia cierto aumento en el número de zonas que superan el valor objetivo para la protección de la salud respecto a 2016 (pasan de 35 a 36).Asimismo, los datos de contaminantes atmosféricos de 2018 registrados hasta la fecha, no han sido aún validados por las administraciones responsables y a falta de que termine el año, muestran cierta mejoría, especialmente en el caso del NO2. Según valora el informe ministerial, esto hace pensar que las medidas que han puesto en marcha algunas administraciones están empezando a dar sus frutos en los niveles de calidad del aire.El documento incorpora por primera vez un nuevo capítulo, específico sobre lade cada comunidad autónoma así como de las ciudades de Madrid y Zaragoza -que cuentan con redes de medida propias- e incluye también un resumen general de España. Finalmente, también incorpora las tablas resumen de losde la calidad del aire que han puesto en marcha las autoridades competentes.