Narcís Serra, en el banquillo por los sueldos desproporcionados de Caixa Catalunya: "No me arrepiento"

Publicada el 04/10/2018 a las 17:03 Actualizada el 04/10/2018 a las 18:05

Dispensados de las sesiones

El expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra ha afirmado este jueves, al salir de la primera jornada de su juicio en la Audiencia de Barcelona por los sueldos de la entidad, que "estos sueldos escandalosos no existen" y que todas las, informa Europa Press.En declaraciones a los medios, al preguntarle por los sueldos supuestamente desproporcionados que se aprobaron en dos consejos de administración de 2010, ha afirmado: "Estos sueldos escandalosos no existen. El fiscal. No acusa de nada más".Serra ha admitido que está preocupado: "Sería insólito que una persona estuviera bajo juicio y no estuviera preocupado. Tranquilo y preocupado".El exministro, que se enfrenta a una pena depor dos presuntos delitos de administración desleal a petición de la Fiscalía , ha asegurado que demostrará en el juicio que todos los acusados hicieron "lo que correspondía"."Y que muchas cosas incluso las vimos antes que otras autoridades, que cambiamos la dirección, que no hay más que decisiones legales y legítimas", ha añadido.A su llegada al tribunal la mañana de este jueves, Serra ya había afirmado queal frente de Caixa Catalunya: "Hice lo que debía hacer".La Sección 8 de la Audiencia le ha empezado a juzgar junto apor la causa de los sueldos supuestamente desproporcionados de la entidad en los años de, de 2008 a 2012, y durante la sesión se han planteado las cuestiones previas.Durante la vista, el tribunal ha aceptado a petición de Pau Molins, abogado de Narcís Serra, que los acusados puedan ausentarse de algunas sesiones si así lo solicitan –están previstas– una vez hayan declarado como acusados, si bien deberán estar para el turno de la última palabra.La defensa de Serra ha planteado durante las cuestiones previasde apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona, al considerar que la CUP, que ejerce de acusación popular, no está legitimada para ejercer la acción civil y reclamar responsabilidades económicas a los acusados.El tribunal ya ha adelantado queanular dicho auto de apertura de juicio oral, con lo que el juicio podrá proseguir, aunque ha anunciado que motivará por escrito los argumentos sobre si la CUP puede ejercer laCon este mismo argumento sobre la CUP, Pau Molins ha pedidoa sus clientes como responsabilidad civil, porque ni la CUP ni la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) –– tienen legitimación para pedirles esa responsabilidad civil, con lo que la fianza debería fijarse en la cantidad que pide el fiscal, 2,5 millones de euros, y no 9,5 (por la petición de la CUP).Juan Segarra –abogado del exdirector de Caixa Catalunya Adolf Todó, uno de los directivos acusados cuyas retribuciones el fiscal ve "desproporcionadas"– ha solicitado que, al retirarse la acusación particular de la CIC, se le debíaaportado para cubrir la petición que le hacían, de 800.000 euros de fianza.Segarra ha pedido, por otro lado, que la Fiscalía excluya de su acusación que el consejo de administración de enero de 2010 aumentara el salario fijo de Todó, ya que en la denuncia inicial y en la instrucción judicial solo se refería al aumento variable, lo que para el letrado puede vulnerar elDe admitirse esta petición, algo que el tribunal, la cantidad de aumento salarial de Todó derivado de ese acuerdo del consejo que deberá juzgarse pasaría de 700.000 euros a 56.000, según el abogado.Marc Molins –defensa de otros acusados– ha solicitado durante la vista que separa la declaración de los 41 acusados en el juicio, y que declararan al final para garantizar el derecho de defensa y la igualdad de armas, una petición que ha sidoLa próxima sesión, al haberse concluido el trámite de cuestiones previas un día antes de lo previsto en el calendario, será el jueves 11 de octubre con la declaración de Serra y Todó.