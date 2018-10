Aguirre admite que "le da mucha pena" que Rato vaya a la cárcel por unos 90.000 euros "ya devueltos"

Publicada el 05/10/2018 a las 10:39 Actualizada el 05/10/2018 a las 11:53

Rato, consciente del sistema

Vuelta a la política

La expresidenta madrileña Esperanza Aguirre ha admitido este viernes queque el expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato "posiblemente" vaya a tener que ir a la cárcel por los 90.000 euros de los que se apropió de forma indebida con las tarjetas black de esta entidad, cuestionando si las cárceles están para 90.000 euros.La exdirigente del PP ha hecho estas polémicas declaraciones en una entrevista en Buenos días de Telemadrid al referirse a la sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la pena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia Nacional impuso a Rato por apropiación indebida continuada en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid.Ha asegurado respetar las decisiones judiciales aunque, no obstante,, unos 90.000 euros que "no han sido sustraídos" porque el expresidente de la entidad y exdirector gerente del FMI los "ha devuelto". Además, Aguirre ha criticado que solo se hable de Rato sobre esta cuestión cuando el fallo ha confirmado las condenas a otros implicados en esta causa, entre ellos personas vinculadas al PSOE, Izquierda Unida o los sindicatos.Aun así, la expresidenta ha defendido su gestión de Caja Madrid y ha reiterado que la condena del Tribunal Supremo “afecta a todos los partidos”, en referencia al hecho de que muchos de los gestores han sido condenados. Sobre el nombramiento de Rato ha dicho tajante que “no tuve intervención en su nombramiento”.La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó este miércoles para el exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, por un delito continuado de apropiación indebida por el uso fraudulento de las famosastarjetas black de Caja Madrid y Bankia, que causó un detrimento económico de más de 12,5 millones de euros entre 2003 y 2012.El fallo mantiene las penas de entre cuatro meses y cuatro años y medio de prisión para 63 exdirectivos de la entidad, ratifica que Rato mantuvo. Las acusaciones celebran la decisión del Supremo pero se mantienen a la espera del siguiente movimiento del expresidente de Caja Madrid para eludir su entrada en prisión.Preguntada sobre si entra dentro de los planes del presidente del PP, Pablo Casado , llamarla a filas para que asuma alguna candidatura en las próximas elecciones ha asegurado que "no hago futuribles". Según su criterio, el dirigente popular no le pedirá nada pues ella está retirada de la vida política.En cuanto al tema de Cataluña, Aguirre está a favor de aplicar el artículo 155 de la Constitución pero, a diferencia de hace un año, ha sido asegurado que debe llegarse. Ha admitido que el PP y ella misma "nos equivocamos al pretender hacerlo con el consenso de todos" porque "no pudimos atajar la siembra de golpe de estado que se dio luego"."A mílo que está ocurriendo en Cataluña", ha repetido, porque "las leyes están para cumplirse y se está actuado contra el interés de España", en referencia a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez