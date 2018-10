El PP sentará a Iglesias y a Susana Díaz en la comisión de investigación de financiación de partidos del Senado

Publicada el 05/10/2018 a las 11:31 Actualizada el 05/10/2018 a las 12:17

info Libre

El P concibió la Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos en el Senado como una especie de réplica a la que sólo pone el foco en sus cuentas en el Congreso de los Diputados . Y en los próximos meses va a echar el resto con comparecencias muy mediáticas. Antes de que acabe el año, entre otros, tendrán que pasar por esta cita a la que sólo acude el PP el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Así lo confirmó este viernes el portavoz del partido de Pablo Casado en esta comisión, el senadorEn el caso del líder de Unidos Podemos, se pretende que aclare la financiación de su partido. No lo hará sólo, advierten desde el PP. La formación conservadora ya mantiene contactos con autoridades judiciales de Venezuela para solicitarles su presencia en esta comisión.Aznar aseguró que llevan "meses trabajando" para que algunas de las personas de Venezuela que tienensobre la financiación del partido de Iglesias comparezcan.En el verano de 2016, el Tribunal Supremo archivó la denuncia presentada por un ciudadano particular contra el líder de Podemos por el supuesto pago de más de 272.000 dólares del Gobierno venezolano de Nicolás Maduro al político por su labor de asesoramiento, al considerar que los hechos denunciados, a través de un artículo periodístico, no son constitutivos de delito. Se trataba de la séptima denuncia o querella archivada por la justicia contra Iglesias o su partido.Si como parece posible, Susana Díaz convoca elecciones autonómicas para el 2 de diciembre, los conservadores harán su particular precampaña en el Senado. La presidenta de la Junta de Andalucía tendrá que declarar el 8 de noviembre.exvicepresidente de la etapa de Manuel Chaves, lo hará el miércoles 31 de octubre. Y el propio Chaves ytambién serán llamados.En el PP niegan querer interferir en la posible precampaña andaluza. Aseguran que cuando estudiaron la agenda de la comisión no había nada previsto, como tampoco hay, a día de hoy, una convocatoria oficial. A todos ellos se les requerirá que rindan cuentas sobre el escándalo de los ERE, "el mayor caso de corrupción", en palabras del portavoz del PP en el Senado,De momento, no hay previsión de citar ni al presidenteni al expresidenteA priori, tampoco será llamado el líder deAlbert Rivera.La Comisión de Investigación sobre la Financiación de los Partidos ya se ha ocupado de las cuentas de Ciudadanos y considera que ya tiene la suficiente información para trasladarla a las conclusiones, algo que estará listo. Uno de los temas abordados tiene que ver con las informaciones, publicadas por, relativas a la actividad empresarial del tesorero del partido naranja, Carlos Cuadrado , y sus causas judiciales.Quienes reciben la citación para asistir a una comisión de investigación parlamentaria están obligados a acudir y a decir la verdad.