Interior abre expediente disciplinario al comisario que invitó a Billy el Niño al acto de celebración del patrón de la Policía

Publicada el 05/10/2018 a las 17:54 Actualizada el 05/10/2018 a las 19:18

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha ordenado este viernes a la Dirección General de la Policíade la presencia del expolicía franquista investigado por torturas Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, en el acto del de celebración del Santo patrón de la Policía en una comisaría de Ciudad Lineal en Madrid, según señalaron afuentes de Interior."Una vez constatado que la presencia de González Pacheco respondía a una invitación del jefe de la comisaría, José Manuel Mariscal de Gante, la Jefatura superior de Policía de Madrid ha decidido incoarle un expediente disciplinario para", señalan esas mismas fuentes.Tal y como explican desde Interior, Mariscal de Gante obtuvo en 2017 por concurso general de méritos la plaza de jefe de Comisaría de Distrito de Ciudad Lineal, por lo que no cabríaLa decisión se ha producido pocas horas después de que laSexta difundiera una fotografía de González Pachecoy rodeado de otros invitados al acto de celebración del patrón de la Policía.La difusión de la imagen levantado una oleada de críticas desde Unidos Podemos . Poco después de conocerse la noticia, el secretario general de de la formación morada y portavoz del grupo parlamentario,, ha exigido al Gobierno que "cese de inmediato" al responsable de que el policía jubilado estuviera en un acto oficial de la Policía."¿Invitar al torturador 'Billy el Niño' a un acto oficial de la Policía? Si se confirma que el responsable es el comisario de Ciudad Lineal, Juan Manuel Mariscal de Gante, debe ser cesado de inmediato.", ha afirmado Iglesias.También ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior la portavoz de IU en el Congreso,, quien ha registrado una batería de preguntas dirigidas a Grande-Marlaska para que explique "de forma urgente" los detalles de la invitación al expolicía.La formación liderada por Alberto Garzón ha difundido un comunicado con los pormenores de la actuación parlamentaria en la que se han adelantado algunas de las preguntas al ministro:, en el caso de lo segundo “¿por qué no se le invitó a marcharse?” y, de confirmarse la invitación oficial por parte de mandos de la Policía, si “responde a la política de amnesia, olvido y perdón que, como denunció recientemente el relator de, Fabián Salvioli, guían la política de memoria de este y de otros gobiernos en España desde la Transición”.Preguntada por la polémica, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha defendido este viernes que el policía franquista es en este momento "" y por tanto "puede acudir a los lugares a los que le invitan". "Entiendo que es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares a los que le invitan", ha sostenido la portavoz del Ejecutivo, que no ha podido precisar en qué proceso se encuentra la reforma que permitirá retirar al inspector de Policía jubilado las condecoraciones de las que disfruta.El ministro del Interior,, ya avanzó el pasado martes en el Senado que el Gobierno impulsará una reforma legal que permita esta retirada de condecoraciones impuestas tanto por la Policía como por la Guardia Civil, así como "los efectivos inherentes a las misma". Actualmente, González Pacheco goza de cuatro condecoraciones pensionadas: dos Medallas de Plata al Mérito Policial –cada una de ellas le reporta un plus del 15% sobre su pensión vitalicia– y dos Cruces al Mérito Policial con distintivo rojo –cada una le reporta un plus del 10%–.