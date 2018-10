Zapatero dice a los independentistas que ya "saben adónde no pueden volver a ir"

Publicada el 06/10/2018 a las 13:44 Actualizada el 06/10/2018 a las 14:07

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado, en referencia a la, que "siempre" se ha expresado en favor de una política "que se construya desde el diálogo", ya que, en su opinión, "las posiciones irreductibles no conducen a nada"."Los independentistas saben adónde no pueden volver a ir , tienen que hacer una reflexión", ha apuntado el socialista, al tiempo que ha asegurado que tiene "plena confianza" en que el Gobierno "está dispuesto al diálogo", ha expuesto declaraciones recogidas por Europa Press.Para el expresidente del Ejecutivo, el diálogo seráporque la sociedad española es "democrática, racional y avanzada". "Cuando cada uno se mantiene en una postura inamovible solo conseguimos que haya más enfado y ninguna solución", ha explicado.Respecto a la posibilidad de reformar la Constitución, Zapatero ha subrayado que "sería lo más deseable" aunqueporque, en sus palabras, el centro derecha "lo plantean con mucha dificultad, no están de acuerdo". "Yo me conformaría con, ha sentenciado.Así lo ha manifestado este sábado Zapatero en declaraciones a los medios durante el X Congreso Estatal de Unidad Progresista de la ONCE , que se celebra bajo el lema Un nuevo tiempo, una misma identidad.