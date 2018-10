Publicada el 07/10/2018 a las 15:50 Actualizada el 07/10/2018 a las 16:45

Cospedal cede el mano a Francisco Núñez

"Contigo comenzó todo"

"Paco, vas a volver a ganar y con mayoría absoluta"

El presidente del PP, Pablo Casado , ha lanzado una "propuesta de futuro" para afrontar la crisis en Cataluña que pasa por una aplicación del artículo 155 que se haga "inmediatamente y con la duración necesaria", y todo ello "sin esperar" la postura del PSOE ni la de Ciudadanos, según informa Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en el marco del XIV Congreso del PP de Castilla-La Mancha, que ha servido para renovar el liderazgo del partido en la persona de, donde ha explicado que la aplicación de ese 155 habría de servir paray que el Estado asumiera las competencias de, entre otras cosas, la policía autonómica, las instituciones penitenciarias y la televisión."Para que el Estado vuelva a recuperar el control necesitamos que la educación se recupere, que los Mossos no tengan órdenes ilegales, que no haya propaganda en televisión o que las instituciones penitenciarias no estén al albur de lo que quieran los presos", ha señalado Casado, quien ha hecho extensiva la acción de este hipotético 155 a "evitar que haya malversación de fondos públicos para segmentar a los niños en los recreos o catalogar a funcionarios y jueces por su ideología".Para Casado, el 155 "es urgente", y el año pasado "se activó sólo para convocar elecciones por la exigencia de Ciudadanos y sin ocupar estas competencias porque así lo pidió e PSOE". Por ello, ha defendido que el compromiso del PP es, en cuanto llegue al Gobierno, aplicar el 155y poniendo rápidamente orden en Cataluña". "Lo que está pasando es desgarrador", ha lamentado.La ya expresidenta del PP de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal , ha pronunciado sus últimas palabras antes de ceder el mando a Francisco Núñez en el marco del XIV Congreso del partido,encabezada por su sucesor y confiada en que la formación conservadora "ha acertado" eligiendo al almanseño para coger las riendas. En su discurso, se ha mostrado segura de que Francisco Núñez va a ser "el mejor presidente que vaya a tener Castilla-La Mancha" y que será quien "ha de recoger el testigo de este gran partido"."Y sobre todo, tiene ganas, convicción, pasión por su tierra, conoce Castilla-La Mancha y sabe algo muy importante, y es que para conseguir todo lo que tenemos que conseguir y ganar las elecciones hace falta unidad", ha agregado. Por ello, ha pedido a la militancia que tenga confianza en él y ha rogado que exista la misma lealtad que ha tenido ella. "En voz baja, decidle lo malo, pero de puertas para afuera, todos como una roca. Entonces seremos, como hemos sido, invencibles", ha enfatizado.También ha tenido palabras hacia el líder del PP, Pablo Casado, a quien le ha dicho que "no le quepa la menor duda" de que el "triunfo" de Paco Núñez como presidente de Castilla-La Mancha "será la antesala" de que él sea presidente del Gobierno de España. Dicho esto, se ha mostrado convencida de que el PP va a volver muy pronto al Gobierno de España porque "del corazón de España nunca nos hemos ido y seguimos siendo la mayoría social de los españoles".El almanseñoya es formalmente el nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha, después de recabar elde los cerca de mil compromisarios con derecho a voto en el XIV Congreso de la formación. En concreto, de los 697 votos emitidos, ha recibido 610 positivos, 46 blancos y 41 nulos, según los resultados anunciados por el presidente del Congreso, Manuel Serrano. Núñez, hasta ahora alcalde de Almansa y presidente del partido en la provincia de Albacete,de María Dolores de Cospedal, que deja el cargo tras 12 años.Francisco Núñez llegaba como candidato único tras imponerse aen las primarias del pasado 27 de septiembre, imponiéndose en cuatro de las cinco provincias y cediendo sólo en Toledo por apenas 100 votos. El nuevo líder conservador será el candidato del partido en las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, una cita a la que llega con el, y con la vista puesta en desbancar a Emiliano García-Page del Palacio de Fuensalida, a quien ha dicho queEl nuevo presidente del PP en Castilla-La Mancha se ha estrenado como nuevo líder pidiendo a los asistentes al Congreso Regional ponerse "en pie" para que suene el Himno Nacional, iniciando su discurso con unas palabras de exaltación al nacionalismo español y advirtiendo al presidente Sánchez de que no van "a permitir" que "siga jugando con España".A Cospedal le ha transmitido que ha compartido con ella "alegrías y algún rato malo", le ha subrayado que es una mujer "inteligente, preparada", con una capacidad de liderazgo infinita y que consiguió "enderezar el rumbo del barco". "Nos hiciste ganadores y ese mérito es tuyo, presidenta", ha manifestado. "Contigo comenzó todo".A Pablo Casado le ha destacado haber "traído frescura" y haber "modernizado" el PP, y ser el presidente que necesita el partido. También le ha alabado haber demostrado que puede "marcar la agenda política" y que, con su liderazgo y el PP, se va a "echar a Pedro Sánchez de La Moncloa".De otro lado y en clave regional, el nuevo presidente regional del PP ha defendido que Castilla-La Mancha no puede seguir como está, con un, cuya intención es mantenerse en el Gobierno "a costa de lo que sea", aunque sea "del retroceso de Castilla-La Mancha". García-Page esque tiene a 13.000 familias que han perdido la prestación para cuidado de familiar. "Las listas de espera quirúrgicas son las peores de España y, si no le gustan, las borra de la página web", ha criticado.El presidente del PP, Pablo Casado, está convencido de que Cospedal seguirá contribuyendo "muchísimo" tanto al PP como a España:. Asimismo, se ha dirigido al nuevo presidente del PP de Castilla-La Mancha, Fernando Núñez, a quien ha dado todo su apoyo y se ha mostrado confiado de que ganará las próximas elecciones regionales con mayoría absoluta.A los allí presentes les ha dicho que han hecho "una gran elección" ya que, no solo del PP, sino también de la Junta de Comunidades". "Paco, vas a volver a ganar y lo vas a hacer con mayoría absoluta porque estoy convencido de que todos en Castilla-La Mancha saben que, ni siquiera de otros partidos que luego acaban pactando con socialistas, y mucho menos de aquella desmovilización y apatía que hacía que luego la izquierda acabara ganando", ha apuntado Casado.Es por ello que ha aconsejado a Núñez "salir a la calle", conseguir voto a voto, convencer y, sobre todo,. "Esa es tu especialidad", le ha espetado a Núñez. Del nuevo presidente del PP de la región, ha afirmado que es una persona "con empuje, con garra, con experiencia de gestión y de partido, y con mucha ilusión para mejorar el futuro de su tierra".