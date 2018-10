En Marea exige la dimisión del alcalde de Vilanova de Arousa por llamar "chacha para todo" a la presidenta de la Diputación de Pontevedra

Publicada el 07/10/2018 a las 13:32 Actualizada el 07/10/2018 a las 13:59

El portavoz de En Marea,, ha exigido la "inmediata dimisión" del alcalde de Vilanova de Arousa,, al entender que las declaraciones en las que tachó a la presidenta de la Diputación de Pontevedra como "chacha para todo" son "inaceptables" y constituyen un ejemplo del "machismo más rancio", según recoge Europa Press.Luís Villares ha exigido así este domingo la dimisión del regidor de Vilanova, quien calificó a la socialistacomo "chacha para todo" del "anciano" alcalde de Vigo, Abel Caballero. "Tal y como hizo la compañera de Gañemos Vilanova, exigimos inmediatamente su dimisión, pensamos que en política no puede haber sitio para este tipo de comportamientos, para este tipo de declaraciones, ypor parte de los partidos políticos cuando los representantes tienen actitudes machistas", ha asegurado Villares.En caso de que el regidor no dimita, el líder de En Marea le exige al presidente de la Xunta y del PP gallego, Albero Núñez Feijóo , que lo desautorice, le retire su confianza y "pida su cese", porque en caso contrario, En Marea responsabilizará a los conservadores "de ser cómplices, de seren el ámbito de la administración local en Galicia".En este punto, Villares ha reprochado que no se trata de una situación "nueva" en el PPdeG y ha apuntado a otros casos, "como el del alcalde de Noia o el de Palas de Reis, que sigue en el poder por el apoyo que el PP le brinda pese a ser condenado por acoso a una secretaria del Ayuntamiento".La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, ya aseguró este sábado que se tomaría el fin de semana como "una época de reflexión" para "analizar qué se va a hacer", "qué acciones se van a tomar" contra el alcalde de Vilanova de Arousa, acciones que serán anunciadas el lunes.Además, los regidores del PSOE de la provincia y varios tenientes de alcalde y ediles remitieron un escrito dirigido a Feijóo y al presidente del PP de Pontevedra,, en el que censuran las "continuas