Borrell pide al ministro israelí de Vivienda que frene la demolición del poblado beduino de Jan al Ahmar

Publicada el 08/10/2018 a las 20:20 Actualizada el 08/10/2018 a las 20:21

Me he reunido con el Ministro israelí @yoavgallant en #UfMRegForum. Hemos hablado de la situación regional y le he pedido que #Israel detenga sus planes de demoler el poblado de Khan al Ahmar, cuya desaparición impactaría en la contigüidad del territorio palestino. pic.twitter.com/IYhbXhAYBH — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) 8 de octubre de 2018

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, se ha reunido este lunes en Barcelona con el ministro israelí de Vivienda, Yoav Gallant, y le ha pedido que su Gobiernode demoler el poblado beduino de Jan al Ahmar , "cuya desaparición impactaría en la contigüidad del territorio palestino", ha informado Borrell en su cuenta de Twitter.Gallant ha representado al Gobierno israelí en el tercer Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo que se ha reunido en Barcelona. En su intervención en la inauguración, Borrell ha llamado a retomar "sin dilación" un proceso de paz que lleve a la, uno palestino y uno israelí.El pasado septiembre, después de que el Tribunal Supremo israelí diese luz verde a la demolición, los Gobiernos de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España hicieron un llamamiento conjunto a Israel para que la frenase.Los cinco gobiernos subrayaron que Jan al Ahmar está en una "ubicación sensible" -en el área C de Cisjordania - y "de importancia estratégica para la continuidad de un futuro Estado palestino".Así, tomaron nota de la decisión del Supremo, recuerdan que han "expresado repetidamente su preocupación" por el caso y se unen a la alta representante de la UE para la política exterior, Federica Mogherini, para pedir al Gobierno de Benjamin Netanyahu que no siga adelante con su plan de demoler la localidad,, y desplazar a sus habitantes "Las consecuencias que una demolición y un desplazamiento tendrían en los residentes de la comunidad, incluidos sus niños, así como sobre lade dos Estados, serían muy serias", decía la declaración difundida por portavoces de los respectivos ministerios de Exteriores.