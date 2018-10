Coque Malla, sobre el uso de Vox de su canción 'No puedo vivir sin ti': "Media España cree que está dedicada a la cocaína"

Publicada el 08/10/2018 a las 16:52 Actualizada el 08/10/2018 a las 17:10

El cantanteha ironizado este lunes en su cuenta de Facebook sobre el hecho de que este domingo Vox utilizara sin su permiso una de sus canciones, No puedo vivir sin ti, en su multitudinario acto en Vistalegre (Madrid)."Media España piensa que es...", escribe el músico. "Lo digo porque igual han metido un poco la pata", añade.Coque Malla aclara que en realidad este tema se lo dedicó aamiga suya "que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba"."Como me cuesta trabajo pensar que ustedes apoyen nada que tenga que ver con la cocaína (nunca se sabe, pero me cuesta trabajo), me inclino a pensar que por finy han abrazado la causa homosexual. Si es así, les felicito sinceramente".