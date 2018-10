El doctor 'Spiriman', citado como investigado por injurias y calumnias a Susana Díaz y al fiscal jefe de Granada

Publicada el 08/10/2018 a las 18:43 Actualizada el 08/10/2018 a las 20:56

El doctor Jesús Candel, conocido como Spiriman, impulsor de las manifestaciones multitudinarias contra la fusión hospitalaria en Granada, declarará el 17 de octubre en el Juzgado de Instrucción 2 de Granada en calidad de investigado pora la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el 7 noviembre por el mismo supuesto delito contra el fiscal jefe de Granada, Pedro Jiménez Lafuente.Las declaraciones se enmarcan en dos procesos abiertos contra Candel en los que ha intervenido la Fiscalía, informa Europa Press.La Fiscalía interpuso una denuncia contra Candel después de queen Youtube y Facebook en el que arremetía contra el fiscal jefe de la provincia de Granada y que, a finales de ese mes, ya había alcanzado lasen esta última red social.En la denuncia del Ministerio Público se recogen literalmente las descalificaciones que el doctor, conocido en las redes sociales como Spiriman, lanza contra el fiscal jefe. "Voy a ser muy duro contigo porque ya que (...) tú has propuesto que se investiguen mis insultos y me hagan una investigación judicial para condenarme por vuestras mierdas, te quiero llamar hoy delante de, hijo de puta".Junto a otros descalificativos, afirma que "este hombre a última hora, presionado seguramente por la (...) de Susana Díaz y habiéndole prometido cualquier cosilla, porque no olvidéis que los jefes de Fiscal están puestos, cambió en el último momento y decidió que se me investigara por mis insultos ". Así lo recoge el escrito, fechado el 31 de agosto, y en el que también se hace alusión a una denuncia previa interpuesta por el fiscal jefe contra el doctor por "denigrar su autoridad" y "menospreciar el ejercicio de sus funciones en defensa de la legalidad".La Fiscalía considera que estos hechos pueden serde injurias con publicidad y de otro de calumnias, y solicitó que se incoaran diligencias previas y se llamara a Candel como investigado por este asunto, como ocurrirá finalmente.Por otra parte, la Fiscalía de Granada abrió el pasado verano un procedimiento penal contra Candel a fin de valorar la posible comisión de delitos de injurias y calumnias contrapúblicos en sus mensajes en las redes sociales, entre ellos contra la presidenta de la Junta.Lo hizo a raíz de la denuncia presentada en marzo por un grupo de usuarios del Servicio Andaluz de Salud , acompañada por más de 2.500 firmas y que tuvieron como cabezas visibles a. En el escrito, que fue presentado a la prensa, se mencionaba expresamente algunos de los comentarios que había dirigido en ese tiempo en las redes sociales a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a responsables de la Consejería de Salud.Los firmantes de este escritocon la decisión del Juzgado de Instrucción 2 de Granada por entender que les da la razón en cuanto a que Candel con sus mensajes está "incitando al odio, a la violencia, al enfrentamiento entre profesionales con una actitud" que consideran "autoritaria" y que supone "un problema para la convivencia", según ha relatado Juan Pérez.