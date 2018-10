La Fiscalía de Madrid no recurrirá la parte archivada del 'caso máster' que sobreseía la causa de 19 personas

Publicada el 08/10/2018 a las 17:43 Actualizada el 08/10/2018 a las 18:19

La Fiscalía de Madrid no recurrirá el auto de la juez Carmen Rodríguez Medel que archivó la parte del caso máster relativa a los, exonerando a un total de diecinueve personas , informa Europa Press.Hace una semana, la juez de Instrucción número 51 de Madrid acordó mantener en la investigación solo el asunto sobre si hubo falsificación documentalen el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.En cambio, la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) anunció hace unos días que sí impugnará el fallo al estar en contra de la interpretación de la jueza del auto del Tribunal Supremo que daba carpetazo a la petición deMantenía así como investigada a la exdirigente del PP además de al catedrático y exdirector del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde, las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos y la exasesora del Gobierno regional Teresa Feito Higueruela, todos ellos por el delito deEn el auto, la jueza destacaba que tanto el informe de la Fiscalía del Tribunal Supremo como el propio auto de este Alto Tribunal depor los estudios del presidente del PP, Pablo Casado (pieza C del caso), son "determinantes para el resto de las decisiones que deben adoptarse en este procedimiento".Por ello, la jueza se basaba en estos dictámenes para proceder al archivo de la causa en cuanto a ambos delitos no sin explicar en qué sustentaba sus investigaciones. Para Rodríguez Medel, acreditar indiciariamente la existencia de actividad académica era una parte sustancial en relación con la responsabilidad penal de unos y de otros y era el "punto neurálgico" de la instrucción.El sobresiemiento de la causa: no sólo a los compañeros de Cifuentes y Casado que estaban siendosino también a otroscomo Pablo Chico, Susana Galera, Amalia Calonge, Clara Souto o Laura Nuño, o el propioFernando Suárez.