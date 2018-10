Podemos amenaza con tumbar los Presupuestos: "Ahora mismo estamos en el no"

Publicada el 08/10/2018 a las 11:39 Actualizada el 08/10/2018 a las 13:39

La negociación de los Presupuestos Generales del Estado entre el Gobierno y Unidos Podemos se atasca en la recta final. Pese a que el pasado viernes el líder del partido morado, Pablo Iglesias, se mostraba confiado en poder cerrar durante esta semana un acuerdo para apoyar las cuentas del próximo año, el último intercambio de propuestas entre Podemos y el Ejecutivo ha dejado muy descontenta a la formación, que este lunes dejó la puerta abierta a rechazar los Presupuestos si no se regula el mercado del alquiler, se sube el salario mínimo a 1.000 euros al mes y se reimpulsa el sistema de dependencia. "En este momento,, avisó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique."Nosotros tenemos voluntad constructiva, nos estamos matando a trabajar para que esos Presupuestos sean verdaderamente sociales, pero la verdad es que en estos momentos faltan avances en temas muy importantes y en estos momentos estamos en el no", lamentó Echenique en la rueda de prensa que ofreció tras la reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, la ejecutiva del partido. El tiempo apremia, ya que –como recordó el dirigente– el Gobierno presentará el próximo lunes las "líneas maestras" de las cuentas en Bruselas, por lo quepara que Unidos Podemos y el Ejecutivo lleguen a un acuerdo. Ambos se reunirán durante la semana, aunque Echenique no quiso ofrecer detalles sobre el calendario concreto.La coalición morada, según señaló el dirigente, tiene tres prioridades a la hora de reconducir las negociaciones:"El Gobierno se tiene que comprometer con una regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas y de momento no lo está haciendo", lamentó Echenique, que además exigió elevar la retribución mínima mensual a 1.000 euros al mes por "dignidad" y para recaudar unos "2.500 millones de euros" más al año para la Seguridad Social. Por otra parte, en lo relativo a dependencia, el dirigente señaló que "hay 300.000 personas dependientes a quienes la administración les ha reconocido una prestación y que no la están cobrando, y los avances que plantea el Gobierno en este punto son inaceptables".Podemos ha mostrado su malestar con el desarrollo de las negociaciones presupuestarias tras haber recibido por parte del Gobierno un documento respondiendo a la oferta que el partido morado le remitió hace dos semanas con sus propuestas para elaborar unas cuentas públicas de su agrado. "Las primeras respuestas del Gobierno al documento que le enviamos para negociar los Presupuestosen puntos importantes. Esperamos reconducir la situación a lo largo de esta semana porque es muy importante que se lleven a cabo políticas públicas que son de sentido común", criticó Echenique.La reacción del partido morado supone un cambio con respecto al optimismo que manifestó Iglesias hace tan solo unos días. Y es que, cuando Podemos ha visto "por escrito" las propuestas del Gobierno, han identificado "una serie deverbalmente", denunció Echenique, que consideró "decepcionantes" y de "maquillaje" las medidas planteadas por el Ejecutivo. Según Europa Press, fuentes de la ejecutiva de Podemos explicaron que Iglesias tiene previsto hablar directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle el malestar de Podemos y tratar de reconducir las negociaciones.