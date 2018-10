Unidos Podemos se abstendrá y facilitará que el Congreso pida este martes la dimisión de Dolores Delgado

Publicada el 08/10/2018 a las 19:42 Actualizada el 08/10/2018 a las 19:43

"Graves insultos a jueces"

Y si no se va, que la eche Sánchez

Unidos Podemos ha anunciado que tiene previstoque el PP someterá a votación este martes en el Pleno del Congreso y en la que exige la dimisión o, en su caso, el cese de la ministra de Justicia , Dolores Delgado. La abstención del grupo confederal facilitará que el texto del PP, que va a contar con el apoyo de Ciudadanos, salga adelante, informa Europa Press.La votación tendrá lugar justo un día antes de que la ministra comparezcapara explicar sus vínculos con el excomisario José Manuel Villarejo tras la difusión de grabaciones de un encuentro en el que ambos participaron.En su texto, recogido por Europa Press, el PP reclama "lade la ministra de Justicia" y, en caso contrario, se insta al presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, aporque la considera "inhabilitada" para ejercer su cargo.Según argumenta el PP , que ya propició hace dos semanas la reprobación de Delgado en el Senado, en esas grabaciones la entonces fiscal y hoy ministra hizo afirmaciones "que suponen uny fiscales" —a quienes insultó "gravemente" y "despreció" llamándoles 'nenaza' y 'maricón'—, que revelaban haber tenido conocimiento de actividades ilegales sin que conste que haya emprendido ninguna actuación de oficio.Y a las grabaciones de Villarejo y lo que define como la "triste hoja de servicios" de la ministra, el PP añade el caso de la defensa del Estado al juez Pablo Llarena frente a la demanda presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y otros encausados del procés. En concreto, achaca a Delgado "de defender firmemente a la Justicia española" y una "clara dejación de funciones".Le reprocha también suante lo que interpreta como una "injerencia clamorosa" del Gobierno en competencias del Poder Judicial: "No ha desautorizado a la, que defendió el indulto de unas personas investigadas por la presunta comisión de delitos gravísimos, y tampoco a la vicepresidenta del Gobierno cuando puso en duda o criticó la prisión preventiva dictada por el instructor", se queja.En resumen, el PP sentencia que Delgado no puede seguir en el cargo por "su gravísima actuación,de manera reiterada, tanto en sede parlamentaria como a los medios de comunicación, sus continuas rectificaciones sobre las escandalosas conversaciones conocidas a través de los medios de comunicación, así como su falta de responsabilidad en el desempeño de sus funciones como titular del Ministerio de Justicia"."Es insostenible que una ministra a la que no le importa la Justicia, que ha mentido una y otra vez, pueda seguir al frente del Ministerio 'denigrando' a la justicia española, como ya denuncian los jueces. Y, tras un periodo tan estéril en el desempeño de su cargo, el único servicio que puede prestar a España es presentar su dimisión –sentencia el PP–. Y si la ministra no está a la altura, es el presidente que la designó quien tiene quedel Congreso".