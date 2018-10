El arrepentido de 'Gürtel', García-Pozuelo, guarda silencio en la comisión del Congreso que investiga la 'caja b'

Publicada el 09/10/2018 a las 09:59 Actualizada el 09/10/2018 a las 11:03

El hombre de Álvarez Cascos

El empresario, que fue dueño de la Constructora Hispánica y es uno de los arrepentidos de la trama Gürtel que confesó el pago de comisiones a cambio de obras públicas, ha comparecido este martes ante laque investiga la financiación ilegal del PP, pero se ha negado a contestar a los comisionados. "Encontrándose abiertas distintas causas en la Audiencia Nacional que afectan a mi persona, voy a acogerme a mi", ha indicado García-Pozuelo cuando el diputado de En Comúle ha planteado la primera pregunta.García-Pozuelo fue condenado asustituibles por una multa por los delitos de cohecho y prevaricación continuada, una pena que no le obliga a entrar en la cárcel. El empresario fue elde los implicados de la trama que colaboró con la Justicia. Fue en 2015 cuando García-Pozuelo reconoció que había pagado comisiones millonarias a cambio de la adjudicación de contratos públicos. En concreto,entre 2002 y 2004 al cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa Los comisionados han intentado que García-Pozuelo reconsiderara su decisión de no declarar para que les explicara sus relaciones con Francisco Álvarez Cascos , ex secretario general del PP y exministro de Fomento entre 2000 y 2004.A García-Pozuelo se le conocía como el hombre de Cascos. De hecho, bajo su mandato, según la investigación,obtuvo contratos de obras por valor de casi 100 millones de euros. También le han preguntado por su vinculación con otros condenados por la Gürtel y por el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González , pero el compareciente se ha mantenido en sus trece yEsta actitud ha provocado el reproche de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, quienesy que no haya aprovechado su presencia en el Congreso para demostrar su arrepentimiento y pedir perdón. Todos salvo el diputado del PP, quien ha dicho "comprender" el silencio del compareciente y ha vuelto a utilizar su intervención para denunciar, por enésima vez, que el objetivo de esta comisión no es otro que desprestigiar a su partido.