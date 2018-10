El Congreso exige la "dimisión inmediata" de la ministra de Justicia o que sea destituida por Pedro Sánchez

Publicada el 09/10/2018 a las 21:35 Actualizada el 09/10/2018 a las 21:55

Abstención de Unidos Podemos

Conjugar el verbo "dimitir"

El Pleno del Congreso , con el voto de PP y Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, ERC y PDeCAT, aprobó este martes una moción del Grupo Popular en la que se reclama la "dimisión inmediata" de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y en su defectode Justicia e insta al Gobierno, en el caso de que no lo haga, a que el presidente proceda a su cese", figura en el texto sometido a votación y aprobado.Dolores Delgado, que ya había sido reprobada por el Senado , donde el PP tiene mayoría absoluta,La destitución de la ministra ha sido respaldada por Ciudadanos, UPN y Foro Asturias, mientras que Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y CC se han abstenido. En contra han votado el PSOE Con su moción, el PP buscaba reprobar a la ministra por sus dudas al respaldar al juezfrente a la demanda presentada en Bélgica por Carles Puigdemont y otros encausados, por no salir al paso de las sugerencias de retirar la acusación y de indultar a los presos del 'procés', yLa ministra, que no ha estado presente en el debate parlamentario y que en los últimos días ha guardado silencio sobre este tema, responderá este martes a dos preguntas del PP en la sesión de control y por la tarde comparecerá ante la Comisión de Justicia del CongresoMientras, en rueda de prensa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afeó este martes al PP que haya presentado esta moción consecuencia de interpelación.En rueda de prensa conjunta con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, Sánchez criticó al PP por pedir el cese "de forma inmediata" de Delgado.Sánchez ha lamentado que a los que "les costaba conjugar el verbo dimitir en primera persona son capaces ahora de hacer todo lo posible por conjugar ese verbo en tercera persona".aseveró.