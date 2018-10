El Parlament rechaza reivindicar la autodeterminación al perderse la mayoría soberanista

Publicada el 09/10/2018 a las 17:10 Actualizada el 09/10/2018 a las 17:58

El Pleno del Parlament ha rechazado este martes reivindicar, tras tumbarse una propuesta de resolución transaccionada por JxCat, ERC y la CUP, durante las votaciones en el Debate de Política General.La propuesta no ha salido adelante después de que los soberanistas perdieran este martes la mayoría del pleno tras la ruptura de JxCat y ERC en la Mesa: el órgano rector de la cámara ha rechazado el voto delegado de los diputados de JxCat suspendidos que no han querido, por lo que ERC y JxCat no pueden mantener la mayoría deque tenían con la CUP.Cuando se ha llevado a votación la propuesta de resolución de la CUP sobre autodeterminación y república, estos tres grupos la han votado a favor sumando 65 votos mientras el resto de grupos la han votado en contra, y, tras persistir el empate en tres votaciones, la propuesta ha sido rechazada.El texto pedía a la Cámara "afirmar el derecho imprescriptible e inalienable de Cataluña a la autodeterminación tal y como se manifestó en las disposiciones aprobadas en la cámara para poder ejercer este derecho". La propuesta cupaire también pedía que la Cámara se solidarice con los diputados "" por facilitar el trámite y disposiciones parlamentarias, destacando a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.Otro punto que no ha salido adelante pedía al Parlament condenar las acciones del Estado para tratar de impedir "" contra personas en los centros de votación. Así el Parlament tampoco incluye el reconocimiento a la "realidad del conjunto de territorios que forman los Països Catalans, que forman Cataluña, País Valencià, Illes Balears, Cataluña Norte y las comarcas de la Franja de Ponent", ni expresa su apoyo a los movimientos que reclaman el derecho a decidir el estatus político propio en estos territorios, a través de esta resolución.Tras el rechazo de la Cámara, la diputada cupaire Maria Sirvent ha pedido la palabra para afirmar que para su grupo la propuesta "ha salido adelante, porque la CUP considera que los diputados no están suspendidos".El Debate de Política General del Parlament ha rechazado también una resolución de JxCat que pedía reprobar "y en particular su posicionamiento contra las instituciones catalanas y sus representantes legítimos en su discurso del día 3 de octubre de 2017".La iniciativa también reclamaba abolir la monarquía alegando que existe una "mayoría amplia de catalanas y catalanes contrarios" a ella, y se ha rechazado tras un empate a 65 votos: el reglamento fija que si se empata hay que votar dos veces más y, si persiste, la resolución se rechaza. Los 65 votos a favor han sido de la CUP, JxCat y ERC, y los 65 votos en contra, de los comuns, Cs, PSC y PP.Lo que sí ha salido adelante es una resolución de JxCat y ERC que insta a la Generalitat a un diálogo con el Gobierno central que incluya "y reconocido internacionalmente que respete el derecho a decidir de la ciudadanía catalana". La resolución también afirma que el diálogo debe ser "sin condiciones ni renuncias", y no incluye el ultimátum que el presidente Quim Torra lanzó al presidente Pedro Sánchez el martes pasado por el cual el independentismo le retiraría el apoyo en el Congreso si no ofrecía este referéndum antes de noviembre.La iniciativa incluye otras demandas, como exigir al Gobierno central "la las leyes sociales aprobadas por el Parlament en el anterior mandato, y todo el texto ha sido aprobado por 67 votos a favor –JxCat, ERC, CatECP–, 60 en contra –PSC, PP, Cs, CUP– y dos abstenciones de diputados del bloque soberanista.