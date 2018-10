Justicia no investiga un presunto delito de odio en un artículo de Torra porque ha prescrito

Publicada el 09/10/2018 a las 17:26 Actualizada el 09/10/2018 a las 17:56

No hay conspiración

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC ) considera que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pudo haber cometido uncon su artículo La llengua i les bèsties, pero descarta investigarle porque está prescrito, informa Europa Press.En un auto, recogido por la agencia, el tribunal constata que la mayoría de artículos que aparecían en lay en una denuncia deno son constitutivos de este delito al estar amparados por la libertad de opinión y expresión.En el caso del artículo La llengua i les bèsties sí ve posible delito de odio porque Torra compara "a las personas residentes en Catalunya que no comulgan con sus ideas, y así lo exponen, cona los buenos catalanes y que –en lógica consecuencia– se podría combatir en defensa propia".Considera que sus palabras son "para la dignidad de la personas y susceptibles de generar en espíritus acríticos sentimientos de hostilidad hacia el colectivo al que se refiere".No obstante, al haberse publicado eny la querella presentarse en mayo de 2018, el delito del artículo 510.1 del Código Penal está prescrito, concluye.La Sala civil y penal del TSJC hala querella de Vox contra Torra por presuntos delitos de conspiración para la rebelión, encubrimientos e incitación al odio en varios artículos y tuits: rechaza que cometiera los dos primeros, y ve prescrito el tercero.Sobre lade Torra, el alto tribunal catalán asegura que "por desabridas o incluso supremacistas que se consideren las opiniones del Sr. Torra, se limitan a reflejar y justificar el conocido ideario compartido por parte de quienes defienden la independencia de Catalunya del resto de España" y asus ideas.Enumera dentro de este ideario: el "expolio, ocupación u opresión permanente por parte de España, preeminencia de una lengua y una cultura, la catalana por encima de otras, la castellana o de otros lugares de España".En su auto, el TSJC recuerda que la Constitución no prohíbe las ideologías "por muy extremistas o supremacistas que sean y, por tanto, por rechazables que puedan considerarse desde la perspectiva de los valores éticos y de los derechos fundamentales y libertades públicas".El tribunal rechaza que Torra cometiera un delito de conspiración para la rebelión porque en la querella no aparecede que se concertara con otras personas para provocar un alzamiento público y violento, y puntualiza que, de su discurso de investidura, no se desprende un pacto "mediante un procedimiento concreto y determinado paracontra el Estado para conseguir la independencia".Sobre el delito de encubrimiento, en la querella no se relataa los presuntos autores o cómplices de un delito por parte de Torra ni tampoco cómo colaboró para que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont "pudiese sustraerse a la acción de la justicia".El TSJC constata "la diferencia entreemitidas en el marco de la actuación política en sede parlamentaria como una manifestación de voluntad de naturaleza inmaterial, de las actuaciones concretas ilícitas, desde el punto de vista del derecho constitucional o administrativo o punibles desde el punto de vista del derecho penal".