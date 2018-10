Moreno revela que la UCO eleva a 32.000 euros el gasto de tarjetas de Faffe en "juergas" en prostíbulos

Publicada el 09/10/2018 a las 10:46 Actualizada el 09/10/2018 a las 11:25

"Maquillan las cuentas"

No hay que tenerle miedo a las urnas

El presidente del PP-A, Juanma Moreno , ha revelado este lunes un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que exponeen la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), con las que se habrían gastadode las provincias de Sevilla, Cádiz y Córdoba. A esto se suma al menos un gasto más en otro prostíbulo en el que se pagó en efectivo por 306 euros.En una rueda de prensa convocada a las puertas del ya cerrado prostíbulo 'Don Angelo', en Sevilla, Moreno ha dado cuenta del referido atestado, que conoció el PP-A el viernes pasado, y según el cual tres de esas ocho tarjetas se habrían utilizado para hacer, correspondientes a doce fechas, "juergas" en palabras del líder del PP-A, que habrían tenido lugar en distintos momentosSegún ha expuesto Juanma Moreno aludiendo al relato de los agentes, las ocho tarjetas "estaban asociadas a tres cuentas corrientes con un saldo de 828 millones, y se habrían gastado" con su uso. Concretamente, además de los 31.969 euros en clubs de alterne, otros 19.000 habrían sido gastos en peajes, unos 22.000 en restaurantes, 1.800 en hoteles y otros 4.300 en gastos sin justificar. Además, ha hecho hincapié en que la Guardia Civil avisa de queDe las ocho tarjetas mencionadas por la UCO,, quien las habría utilizado en gastos de peaje por un importe total de 8.109 euros.En lo que a las seis tarjetas del exdirector respecta, con un gasto total de 72.489 euros, Moreno ha explicado que tres de ellas se utilizaron en clubs de alterne, en lo que la Guardia Civil apunta al, un total de 31.969 euros, o lo que es lo mismo, "un 44% de los gastos de las seis tarjetas". En este importe estaría incluido el presunto pago de 14.737 euros en el 'Don Angelo' por parte de Villén, que ha dado pie a la creación de una comisión de investigación en el Parlamento mientras querevelados en sede parlamentaria por el consejero de Empleo, Javier Carnero, porque la Junta "no ha dado información".Además, el líder del PP-A ha incidido en que la Guardia Civil sostiene en el atestado que "no se registra ningún tipo de justificación que vincule este tipo de servicios con alguna actividad laboral o de representación de la Fundación", toda vez que entiende que lo que recoge esCon estos datos sobre la mesa, Moreno, tras acusar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz , de "obstaculizar" la labor de la Guardia Civil para que continúe investigando al no facilitar información; la ha retado a que, "si no tiene nada que esconder", permita que los andaluces conozcano, de lo contrario, demostrará que adelanta las elecciones "para tapar las vergüenzas del PSOE-A y sus gastos vergonzantes de dinero público en clubs de alterne".Así las cosas, como sostiene la Benemérita, "lo más grave" del último atestado es que expone que en la Faffe se intentaron "maquillar" las cuentas "para ocultar" estos gastos. "Se maquillaron los libros contables", ha agregado Moreno para explicar que en las devoluciones conocidas "no aparecen ingresos" por esos importes, mientras que la UCO veEn este punto, Moreno ha censurado que la Guardia Civil no puede seguir investigando porque el Gobierno de Susana Díaz "obstaculiza la investigación, impidiendo que la UCO haga su trabajo". Entre otros, el PP-A critica que la Junta no haya aportado al juzgado los libros de entradas y salidas de las cajas fuertes de la Faffe para, así, poder conocer si ha habido más gastos en prostíbulos además del revelado de 306 euros."Es decisión de Susana Díaz que no se aporte información y documentación al juzgado", ha remachado el líder andaluz de los populares antes de exigirle que dé explicaciones por este extremo y garantizar que desde el PP-Ade lo ocurrido en esta fundación, más al tratarse de un asunto, "el gasto de dinero público en prostíbulos", que es "repudiable desde el punto de vista político, administrativo y moral".Para Moreno, este caso pone sobre la mesa ", y evidencia que la voluntad de Susana Díaz es que no se conozca la verdad sino tapar las vergüenzas del PSOE-A". "El prostíbulo 'Don Angelo' --ahora abandonado-- es un edificio que refleja lo que supone hoy día el PSOE-A: un edificio en ruinas", mientras que ha criticado que el Gobierno andaluz haya actuado en este tiempo "con prepotencia, soberbia e impunidad", a tenor de los hechos revelados por la UCO.Por todo, ha defendido que ahoraen Andalucía, un cambio que, según Moreno, tiene que venir de la mano del PP-A ante datos "que avergüenzan" responsabilidad de un Ejecutivo, el de Susana Díaz, que "es un lastre para el desarrollo y progreso de la comunidad" y que, además, "mancha el buen nombre de Andalucía".Y es que, en su opinión,antes de que se conozca la sentencia del caso ERE, por la situación de la Faffe o por la situación de algunos cargos de su partido como el alcalde de Granada o el presidente de la Diputación de Huelva cuyas situaciones "no aclara". "No lo hace por inestabilidad sino por tapar la corrupción de su partido", ha zanjado.La presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro por el que se celebrarán los comicios andaluces el próximo 2 de diciembre y ha evaluado las acusaciones echas por el lider del PP-A,, ha apuntado.En una entrevista en RNE , recogida por Europa Press, la dirigente socialista ha defendido que fuey ha condenado los hechos que denunció Moreno en rueda de prensa.Asimismo, ha valorado el anuncio que realizó ayer la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, por el cual convocó las elecciones andaluzas para el 2 de diciembre. "Poner en cuestión el voto durante tanto tiempo al PSOE esa aquellas personas que deciden confiar su voto a la fuerza política que consideran más oportuna", ha sentenciado.Por otra parte, ha defendido, a pesar de que éstos rompieran el pacto de investidura por el cual estaba gobernando la dirigente socialista, y ha reivindicado que el PSOE "saldrá a ganar" en Andalucía.