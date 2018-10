Publicada el 10/10/2018 a las 11:34 Actualizada el 10/10/2018 a las 14:02

Todos los contratos tenían el visto bueno de la intervención

Mas no habría alentado a los CDR

El PDeCAT apoya a Mas ante el Tribunal de Cuentas

El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas , ha defendido este miércoles en el juicio que se celebra en elpor su responsabilidad contable en la organización de la consulta soberanista del, que losque se utilizaron en las mesas electorales eran para las escuelas catalanas, informa Europa Press.Además, considera que es "irrelevante" que loscon los que se adquirieron hubieran estado previamente consignados en la partida para el referéndum que anuló el Tribunal Constitucional . Mas, el primero de los miembros de aquel Govern que habrán de prestar declaración en el juicio a petición de Sociedad Civil Catalana , la Asociación de Abogados Catalanes por la Constitución y la Abogacía del Estado, ha defendido la "normalidad" del procedimiento con el que se sufragaron los gastos del 9N, especialmente la partida destinada aportátiles, tantos como puntos de votación se habilitaron.A preguntas del letrado de Sociedad Civil Catalana (SCC), ha afirmado que "los ordenadores iban alpara las necesidades educativas del sistema" y "a partir de ahí, ya están en uso de la Administración y si la Administración considera que puntualmente y sin perjuicio para las escuelas y los maestros se pueden usar puntualmente, pues se puede". En esta línea, ha argumentado que habilitar el presupuesto necesario para el arrendamiento de los ordenadores días antes de la consulta responde a "de la administración" y es sólo una más de las 1.414 modificaciones presupuestarias por importe deque se hicieron, según ha dicho, en 2014.La exvidepresidenta de la Generalitat de Cataluña, Joana Ortega , ha declarado este miércoles ante el Tribunal de Cuentas, que enjuicia la responsabilidad contable en que pudieron incurrir distintos miembros de su Govern con la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, quey que "todos los contratos" de servicios que se pusieron en marcha "de la intervención". Ortega ha sido la segunda en declarar ante el tribunal después de que lo hiciera el expresidente Artur Mas y ha sostenido, al igual que él, que el proceso del 9N "era diferente" al de la consulta convocada en septiembre que había sido anulada por el Tribunal Constitucional. De hecho, ha asegurado que en aquella ocasión, dio orden de "paralizar los convenios y sus efectos económicos" en cuanto recibió notificación de la providencia.Mas ha admitido, además, que no hubiera alentado a la acción de los(CDR), como hizo el actual presidente catalán, Quim Torra , aunque ha dichode cada mandatario. En una entrevista en RNE ha asegurado que no hubiera lanzado el mensaje que envió Torra en un acto en el primer aniversario del referéndum soberanista del 1 de octubre , en el que instó a los CDR a "apretar". "Lo hubiera hecho de otra forma", ha reconocido. "Respeto sus decisiones y su estilo, pero yo no lo hubiera hecho así", ha asegurado el expresident, quien ha recordado que ya su predecesor en el cargo, Carles Puigdemont , ejerció la presidencia de una forma diferente a la suya. "Puigdemont iba a manifestaciones soberanistas y yo no. En mi caso, entendía que tenía que preservar mi perfil institucional, pero lo respeté absolutamente", ha añadido.El senador del PDeCAT, ha señalado este miércoles que con la consulta del 9 de noviembre de 2014 sobre la autodeterminación de Cataluña, comenzó tanto "la voluntad del pueblo catalán de decidir su futuro" como ladel Estado para "escarmentarles". En declaraciones a los medios a las puertas del Tribunal de Cuentas donde juzgan hoy al expresident Artur Mas y a otros miembros de su gobierno, Cleries ha recalcado que no tiene sentido que se realice "una persecución" contra unas personas con el objetivo de que la sociedad catalanaDe la misma opinión es el presidente del PDeCAT,, quien ha apuntado que desde su formación han acudido al Tribunal de Cuentas para apoyar a Mas y los consellers enjuiciados que en su día impulsaron el 9-N y que fue, y paso imprescindible para el 1-0 y para la situación actual de Cataluña. Asimismo, Bohenví ha recalcado que el proceso judicial de este miércoles es "injusto" ya que los hechos "se enjuiciaron ya en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y en el tribunal Supremo (en el caso de Francesc Homs ). "El Estadohaciendo doble juicio", ha lamentado.