Delgado asegura que se siente "víctima" de Villarejo y acusa al PP de "chantajear" como él

Publicada el 10/10/2018 a las 11:10 Actualizada el 10/10/2018 a las 11:54

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró este miércoles quetras la publicación de las conversaciones que mantuvieron en 2009. Delgado acusó al PP de "chantajear" al Estado como hace el expolicía al utilizar políticamente esta filtración y exigió a los conservadores que no le den "lecciones" habida cuenta de los casos de corrupción que afectan a su formación, apenas unas horas después de que el pleno de la Cámara baja ya aprobase una moción reprobándola."No se puede hacer una utilización política de un chantaje al Estado, del que yo soy víctima.a la víctima de ese chantaje", denunció Delgado ante las preguntas del diputado del PP Javier Maroto, que había exigido a la ministra que "si tiene dignidad, dimita" por haber mantenido reuniones con el excomisario Villarejo y le había recordado que hasta su "socio" -en referencia a Unidos Podemos- ha pedido su cabeza."Este teatro", el de Maroto, "no sirve para la gente que hay fuera", criticó Delgado, que insistió en declararse "víctima" de un extorsionador. "Chantajear es difamar, verter mentiras, expandir grabaciones ilegales, conversaciones manipuladas, es hacer que la coherencia y los principios de una persona puedan verse mancillados. Pero chantajear", sostuvo la ministra de Justicia, que sin embargo minutos antes había asegurado no sentirse "chantajeada por nadie".En su respuesta, Delgado también deslizó que el PP está haciendo bandera de sus reuniones con Villarejo para tapar su propia corrupción. "¿Sabe también qué es chantajear?. Y tienen ustedes que entrar porque no tienen oposición, porque no hicieron gobierno, no trabajaron por España, porque estaban preocupados por una corrupción sistémica y en descomposición", criticó Delgado, que le exigió a Maroto que le diera "lecciones, las justas".La ministra de Justicia también negó haber "presenciado la comisión de ningún delito" ni haber, tal y como la acusó el diputado conservador José Antonio Bermúdez de Castro, que recordó que en las grabaciones se escucha a Delgado hablando de varios compañeros de la carrera fiscal y judicial que habrían presuntamente alternado con menores de edad, así como escuchando a Villarejo hablar de "una red de prostitución para obtener información y chantajear después a políticos y empresarios". "Aquí no puede dar ni lecciones ni ejemplo, porque ha mentido varias veces a esta cámara", denunció Bermúdez de Castro.Delgado aseguró que sabe "distinguir perfectamente lo que es un delito de lo que no" después de décadas ejerciendo como fiscal. "Hay un procedimiento judicial abierto sobre una difusión ilícita e ilegal, manipulada", de los audios de la comida con Villarejo, recordó la ministra, que criticó que el PP dé "valor" a esas grabaciones y respondió a las críticas de los conservadores recordándoles sus propios casos de corrupción. "No reucerdo a ninguno de ustedescon dinero dentro, ni recuerdo que usted saliese a denunciar las presiones que relató el exalcalde de Boadilla para que se contratase con empresas que ayudasen al PP, ni recuerdo que se sorprendiesen del dinero metálico que circulaba en determinados actos del partido", aseveró Delgado.