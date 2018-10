La Asociación de Anunciantes rechaza prohibir la publicidad de tabaco, alcohol y juego: "Son las reglas de una sociedad libre"

Publicada el 10/10/2018 a las 12:45 Actualizada el 10/10/2018 a las 13:25

"Una incipiente y suave recuperación"

La presidenta de la Asociación Española de Anunciantes (AEA), Begoña Elices, se ha mostrado este miércoles–prohibida desde diciembre de 2005–, así comosegún informa Europa Press."Ni juego ni alcohol.", ha planteado Elices en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Comunicación, al ser preguntada sobre el debate abierto respecto a la prohibición de la publicidad del sector del juego.Así, ha abogado por dejar "al anunciante que se anuncie donde crea que debe anunciarse" porque, en su opinión, en España hay "una sociedad libre"., ha defendido la presidenta de AEA.Al ser repreguntada por el caso concreto de la publicidad del tabaco, Begoña Elices ha recalcado: "El tabaco también. En las cajetillas... Yo no fumo, pero el que fuma ve perfectamente lo que está. Lo que", ha subrayado."Cuando anunciamos tabaco lo que no podemos es contar un mundo ideal que sabemos que no está detrás de las personas que fuman. Tiene muchos inconvenientes el fumar, pero si tú das toda la información,", ha argumentado.Sobre si la publicidad debería volver a RTVE y si el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero hizo bien al suprimirla, la presidenta de la Asociación Española de Anunciantes ha afirmado queporque defiende el papel de los anunciantes y de los anuncios "en la construcción de un modelo de sociedad". "Cuanta más publicidad de interés para la gente mejor", ha remachado.Respecto a las previsiones de reducción de la inversión publicitaria en televisión, Begoña Elices ha asegurado que, en una sociedad "tan dinámica", en su opinión, la inversión en los distintos canales "obedece a, a productos que se tenga la necesidad de poner en el mercado o que sean de conocimiento público"."Yo creo que hoy todos los canales están compitiendo como nunca con un nivel de apertura y de libertad total", ha manifestado Elices, al tiempo que ha insistido en que las pautas las marcan los comportamientos y los consumos de los ciudadanos. Así, ha apuntado que no cree que la reducción de la inversión en televisión de deba ay ha defendido que "sigue siendo un medio eficacísimo de llegar al gran público, a la inmensa mayoría de las personas".Durante su intervención en el acto, Begoña Elices ha recordado que el sector ha sufrido la crisis económica y ha recalcado que en los últimos años la inversión publicitaria "ha sufrido un más que considerable retroceso", aunque ha agregado que en la actualidad parece estarse dandoPara la presidenta de la Asociación Española de Anunciantes,lo que, desde su punto de vista, tiene "reflejo" en las inversiones publicitarias de los anunciantes. Además, ha agregado que es un medio "importantísimo" y "muy relevante".En relación con las nuevas normativas europeas sobre privacidad, la presidenta de AEA. "Las directivas europeas luego tienen trasposiciones concretas, trasladadas a cada país", ha recalcado, para después asegurar que la asociación está trabajando "activamente" en ello, con las autoridades y la Secretaría de Estado para el Avance Digital. "No hay elementos de procuración y sí de ocupación", ha recalcado.Otro de los temas que ha abordado es el fenómeno de las noticias falsas o fake news que, en su opinión,. "Siempre ha habido informaciones sesgadas, tendenciosas, falsas", ha remarcado, para después afirmar: "Estamos muy preocupados los anunciantes con estos fenómenos. Nuestro ideal es siempre estar en espacios que estén alejados de estas fake news porque también es una agresión y preocupación para las marcas".Begoña Elices ha puesto de manifiesto quepor los ciudadanos para lo que es necesario que su actividad debe ser percibida como "transparente y creíble". "El ciudadano tiene derecho siempre a saber cuándo algo es publicidad y quién está detrás, quién es el anunciante", ha zanjado."En un mundo tan complejo e interconectado en el que cualquiera puede ser 'influencer' --los periodistas serán los primeros--, en el que surgen fenómenos las fake news, la publicidad encubierta, los abusos, o la opacidad en el uso o almacenamiento de datos se hace", ha señalado, para concluir que es necesario "hacer mejor las cosas".