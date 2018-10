Sectores del PP apuestan por Cospedal como candidata a la Alcaldía de Madrid

Publicada el 10/10/2018 a las 18:15 Actualizada el 10/10/2018 a las 20:16

Cospedal como consejera de transportes en Madrid

Intento de polarizar la campaña

Otros posibles candidatos de la marca PP

Sectores del PP quieren que la exministra y ex secretaria general , María Dolores de Cospedal, sea la candidata al Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de mayo de 2019. Según han señalado, la ven como el perfil más adecuado para plantar cara a la plataforma de Manuela Carmena y para frenar elen la capital, según informa Europa Press.La dirección nacional del PP que dirige Pablo Casado tendrá que tomar una decisión en breve. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, confirmó este martes que mantienen el compromiso de designar a los candidatos a las elecciones de 2019. Desde que Esperanza Aguirre presentó su dimisión en abril de 2017 por la imputación del que fuera su mano derecha, Ignacio González, en la "operación Lezo", el concejal José Luis Martínez-Almeida ha ejercido como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid.Aunque Martínez-Almeida tiene gran sintonía con Casado y en Génova ponen en valor su labor de oposición a Manuela Carmena en el Consistorio, en la dirección nacional no ven claro que sea el mejor cartel electoral para recuperar la Alcaldía. En el PP quieren una persona que arrastre voto para el PP en la Comunidad de Madrid y para poder ganar las elecciones municipales en el conjunto del país.Los partidarios de Cospedal consideran que la exministra de Defensa es una "candidata potente" para liderar la lista del PP al Ayuntamiento y no creen que el hecho de haber sido presidenta de Castilla-La Mancha le reste puntos para encabezar la lista en Madrid sino que, al contrario, es un aval porque demuestra su capacidad deAdemás, subrayan que ya ha dejado de ser la presidenta del PP manchego y, por lo tanto, tienepara volver a Madrid, donde ya fue consejera de Transportes e Infraestructuras entre diciembre de 2004 y junio de 2006, dentro del Ejecutivo autonómico que dirigía Esperanza Aguirre. Ese año, Mariano Rajoy optó por ella como candidata a la Junta de Castilla-La Mancha ya que tiene raíces familiares en Albacete, aunque es madrileña de nacimiento y formación.A esa "experiencia de gestión", prosiguen fuentes del PP, se suma el hecho de que tiene el perfil adecuado para recuperarcomo la Alcaldía de Madrid y que sería clave en la carrera de Pablo Casado al Palacio de la Moncloa.Asimismo, recalcan que Cospedal podría hacerle, la candidata de Ciudadanos, un partido en alza en Madrid según varias encuestas. De la misma manera, creen que es "una buena candidata" paray la que mejor cumple los requisitos para plantar cara a la plataforma de Manuela Carmena y Podemos.De hecho, fuentes del partido adelantan que el PP buscará una campaña "polarizada" entre PP y Podemos. Su plan es apelar al voto útil que representa el Partido Popular alertando de quey apoyar a Cs puede provocar que muchos restos vayan a la izquierda porAunque algunos cargos populares situaban a Cospedal encabezando la lista al Parlamento Europeo, afines a la ex secretaria general del PP creen que eso solo tendría sentido, algo prácticamente imposible si el PSOE sigue al frente del Gobierno de España.Génova yapara pulsar al electorado madrileño y comprobar qué resultados podría obtener en Madrid la marca PP. A la espera de la decisión definitiva de Pablo Casado, en las filas del PP también empiezan a sonar otros nombres para la capital como el, Manuel Pizarro; el exportavoz del PP en el Congreso Rafael Hernando; el vicesecretario de Organización y exalcalde de Vitoria, Javier Maroto; o la exministra de Agricultura Isabel García-Tejerina.Paralelamente, el PP de Madrid que dirige Pío García-Escudero ha encargado la realización de encuestas sobre candidatos a las municipales en un total dede la Comunidad de Madrid en los que hay dudas sobre el perfil del aspirante, entre ellos Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa de Odón, localidades donde ya gobierna el PP.