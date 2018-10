El Gobierno recurre al papa Francisco para los que Franco no se salgan con la suya y entierren al dictador en la Almudena

Publicada el 11/10/2018 a las 14:08 Actualizada el 11/10/2018 a las 14:09

El Gobierno no encuentra una fórmula legal para impedir queentierre al dictador en la cripta de la catedral de La Almudena si finalmente se procede a la exhumación de su cadáver del Valle de los Caídos, según informa El País El Ejecutivo, señala el rotativo, ha pedido ayuda a la Iglesia española, aunque esta no parece estar por la labor de oponerse a la voluntad de la familia. “En la cripta hay una propiedad de la familia Franco y como cualquier cristiano tiene derecho a poder enterrarse donde crea conveniente”, dijo el arzobispo de Madrid,, en declaraciones el pasado 1 de octubre.La familia del dictador compró una zona de uso “a perpetuidad” en la cripta para sus miembros hace años. Allí yace por ejemplo, fallecida en diciembre de 2017.La vicepresidenta del Gobierno,, admitió este miércoles que el Ejecutivo no puede impedir que los restos de Francisco Franco sean enterrados en la cripta anexa a la catedral de La Almudena si la familia los lleva allí y la Iglesia no tiene reparos.El Ejecutivo de Pedro Sánchez confía ahora en que el Vaticano pueda interceder. Para ello enviará a la vicepresidenta,a Roma a finales de este mes para reunirse con el número dos del, el secretario de Estado del Vaticano Pietro Parolin.El Gobierno necesita inexorablemente la ayuda de la Iglesia para impedir que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos acabe con el cadáver del dictador, al lado del Palacio Real y en un polo turístico de interés internacional. Según señala El País, el Ejecutivo estaba muy satisfecho porque en julio logró ponerla de su parte en la batalla con los Franco por la exhumación.En este sentido, el rotativo explica que en el Arzobispado admiten que también la Iglesiapor la decisión de los Franco, "consciente del problema que puede generar, no solo porque puede haber cristianos que 'dejen de acudir a La Almudena por la presencia del dictador' sino por manifestaciones y problemas de orden público a sus puertas".