Gestha calcula que la subida del IRPF recaudará 860 millones de euros

Publicada el 11/10/2018 a las 18:17 Actualizada el 11/10/2018 a las 18:55

Escasa recaudación por patrimonio y ahorro "mínimo" para micropymes

Echa en falta medidas de lucha contra el fraude y control de gasto

Los Técnicos de Hacienda ( Gestha ) estiman que con la subida del IRPF pactada entre el Gobierno y Podemos sede euros y afectará a más de 121.500 declarantes de este gravamen, informa Europa Press.En este sentido, los técnicos calculan que este incremento de la carga fiscal para aquellos contribuyentes coneuros –cuyo tipo marginal aplicable se elevaría del 22,5% al, respectivamente– se traduciría en unos ingresos de 524 millones de euros y afectaría a 121.550 personas.De ellas, los 8.881 contribuyentes condel país cada año tendrían que pagar de IRPF unos 28.000 euros más de los que abonan en la actualidad.Asimismo, Gestha señala que se podrían recaudarcon la propuesta planteada de aumentar las rentas del capital para aquellos contribuyentes cuyos rendimientos totales del ahorro superen los 140.000 euros, es decir, para las casi 60.000 personas con mayores rentas del capital.Los técnicos consideran que esta medida no es lo suficientemente efectiva como para lograr cerrar la brecha que existe entre la recaudación por IRPF de España y los 28 países de la UE, y que actualmente escala hasta los 23.400 millones de euros. No obstante, admiten que la aprobación de ambas subidas contribuiría adel sistema tributario que proclama el artículo 31 de la Constitución.Por otra parte, sobre el aumento al 1% delpara las fortunas de más de 10 millones de euros acordado augura, a falta de concretar los detalles, una "muy baja" recaudación adicional si no se complementa con otras medidas que eviten las bonificaciones existentes en la actualidad, que llegan hasta el 50% y el 100% que se aplica en La Rioja y Madrid, respectivamente. Sólo en la Comunidad madrileña residenque se verían afectadas por esta subida.En cuanto a la bajada deldel 25% al 23% a las micropymes que contempla este Plan Presupuestario, Gestha indica quede 36 millones de euros, pues sólo afectaría a 7.202 sociedades, únicamente al 0,5% de las empresas que facturan menos de un millón al año.En este sentido, los técnicos recuerdan que sobre el, ya sea por tratarse de compañías que registran pérdidas, como le ocurre al 74,1% de las empresas que conforman este colectivo, o por aplicar las deducciones o las compensaciones de cuotas por pérdidas de cooperativas que agotan la cuota líquida.Gestha echa también en falta medidas concretas sobre, ya que, mientras el acuerdo contempla aumentar los ingresos por la lucha contra el fraude fiscal en 1.500 millones de euros, cree que con un plan "realista y eficiente" a medio plazo podría reducirse a la mitad ese 25% al que, aproximadamente, asciende laen España y recaudar unos 38.000 millones de euros que se escapan por esa mayor evasión respecto a los países de nuestro entorno.Por ello, confía en que en el Parlamento los PGE se debatan e incluyan tres medidas fundamentales: la reorganización de la Agencia Tributaria (AEAT), de los Tribunales Económico-Administrativos y de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), para mejorar el control del gasto público y la lucha contra la corrupción, cony capacidad de decisión más compartida; elde la plantilla con exigencia de su cumplimiento; y la dotación de"La menor recaudación fiscal que provoca el fraude hace que el gasto social en España sea 48.000 millones, además de debilitar nuestras cuentas públicas respecto al déficit y al endeudamiento", advierte Gestha.Finalmente, los técnicos destacan que queda por debatir unapara lograr una mayor redistribución de la renta y la riqueza entre los ciudadanos y una mayor suficiencia, para lo que habría que reducir la evasión tributaria yPara ello ve "imprescindible" modernizar tanto la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ya que "reduciría con eficacia la economía sumergida y contribuiría a lograr el control de la eficiencia del gasto público".