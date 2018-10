Gobierno y Podemos pactan subir el salario mínimo a 900 euros en el acuerdo de los Presupuestos

Publicada el 11/10/2018 a las 09:04 Actualizada el 11/10/2018 a las 10:28

Pensiones y Seguridad Social

Dependencia y grandes fortunas

Gobierno y Unidos Podemos han pactado subir el salario mínimo interprofesional en 2019en el marco de la negociación para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, según figura en el documento Presupuestos para un Estado social, acordado por el Ejecutivo y la coalición morada este jueves.Uno de los escollos que estaban impidiendo llegar al acuerdo era la exigencia de Podemos de que el salario mínimo subiera a 1.000 euros al mes, aunque el Gobierno era partidario de quedarse por debajo de esta cantidad. Finalmente, el acuerdo contempla un salario mínimo de 900 euros mensuales para 2019, frente a los 736 euros de la actualidad. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , se comprometió el pasado mes de julio a llevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 1.000 euros mensuales para el ejercicio 2020.El incremento del salario mínimo a 900 euros supone un aumento porcentual del 22,3%, el equivalente a. El Gobierno de Mariano Rajoy pactó con los sindicatos una subida progresiva del SMI para llevarlo hasta losmensuales en 2020. En concreto, Rajoy acordó un aumento del 4% en 2018, del 5% en 2019 y del 10% en 2020. Al final del periodo, el SMI llegaría a los 850 euros mensuales. No obstante, Gobierno y Podemos han pactado ir más allá para subir el SMI hasta 900 euros ya en 2019.El Ejecutivo y la formación de Iglesias llevaban desde el mes de agosto negociando las cuentas públicas y ambas partes preveían tener listo el acuerdo global esta semana, antes de mandar a la Comisión Europea, como tarde el 15 de octubre, las líneas generales del plan presupuestario. Sin embargo, las negociaciones, después de que el Gobierno remitiera a Podemos una propuesta por escrito que resultó "decepcionante" para el partido morado, al no plasmar los compromisos verbales que, según Podemos, había manifestado el Ejecutivo.Las pensiones mínimas y no contributivas, según el acuerdo presupuestario, lo que tendrá un coste de 384 millones de euros, mientras que el resto de las pensionesprevisto para el año que viene, para lo que se destinarán 704 millones de euros. De esta forma, en 2019 las pensiones se revalorizarán inicialmente conforme a la previsión de IPC, con la misma garantía de paga compensatoria en caso de desviación de la inflación a finales de año, igual que sucederá en este ejercicio. Unidos Podemos, además, consigue llevar al texto otra de sus reivindicaciones: la obligatoriedad por ley de la revalorización de las pensiones conforme al IPC real.También en materia de Seguridad Social, se incorporarán dosen 2019 en el sistema especial de empleadas de hogar como paso previo a una plena integración en el Régimen General, que no podrá demorarse más allá de 2021. Igualmente y para garantizar la sostenibilidad del sistema, se acelerarán las medidas que permitan recuperar el equilibrio presupuestario a corto plazo y se estudiará la incorporación, en su caso, de, como por ejemplo un impuesto a las transacciones financieras, al tiempo que las horas extraordinarias volverán a cotizar a la Seguridad Social. También se revisarán las bonificaciones a la contratación con el objetivo de reducirlas, garantizando el mantenimiento de aquellas que tienen como finalidad la inserción en el mercado laboral de los colectivos con especial vulnerabilidad.Gobierno y PSOE también han llegado a un acuerdo en materia de dependencia , donde se producirá un aumento del presupuesto. Así, para el año que viene habrá destinados 550 millones de euros. Por otro lado, las cuentas públicas contemplan la