Levy llama "racista" a Torra y se niega a retirarlo al pedírselo Torrent

Publicada el 11/10/2018 a las 13:36 Actualizada el 11/10/2018 a las 13:37

Comisión sobre derechos políticos y civiles

Cs niega represión del Estado a los catalanes

Un procés "cívico y pacífico", según JxCAT

La diputada del PP en el Parlamento de Cataluña Andrea Levy ha llamado Quim Torra , durante una sesión plenaria, tras lo cual el presidente de la Cámara, Roger Torrent , le ha pedido que retirase el calificativo y ella se ha negado.Levy ha afeado al independentismo que no quiera abordar la vulneración de derechos de los diputados que cree que se vivió en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, el supuesto uso fraudulento de datos fiscales ni el presunto espionaje del Govern a rivales políticos a través de Mossos d'Esquadra : "No les preocupan los derechos de todos los catalanes,".La diputada 'popular' se ha dirigido directamente al presidente de la Generalitat, que "no es tan culto como se cree, sino que". Esto le ha valido la protesta del portavoz de Junts per Catalunya , Albert Batet, mientras que Torrent ha recordado a Levy que el reglamento llama a respetar las formas y el lenguaje.El presidente del Parlament le ha preguntado si iba a retirarlo, a lo que ella ha respondido pidiendo a Torra que retire las calificaciones que "ha proferido en sus artículos contra los catalanes que no piensan como él", por lo que Torrent ha entendido quey ha anunciado que la cuestión se tratará en la Mesa.El pleno del Parlament ha aprobado este jueves crearpropuesta por Torrent y ha contado con el aval de JxCat, ERC Catalunya En Común Podem y la CUP Está previsto que la comisión trabaje en paralelo a la creada para estudiarde la Constitución sobre la Generalitat y nace de una iniciativa que Torrent trasladó a la Mesa en junio pero que necesitaba el aval del pleno, donde ha obtenido 72 votos a favor y los 56 en contra que suman Cs PSC y PP.El diputado de Cs Manuel Rodríguez se ha opuesto alegando que, como que el Estado ha reprimido a los catalanes, y ha reprochado al independentismo que la comisión no prevé abordar "las agresiones físicas y verbales a personas no independentistas".Ferran Pedret (PSC-Units) ha justificado el voto en contra de su grupo porque la exposición de motivos de la propuestay se convierte "en una acción global de propaganda en la que se pretende que el Estado es autoritario y antidemocrático, equiparable a la Turquía de Erdogan", un símil que ha negado.El republicano Gerard Gómez del Moral ha lamentado el voto contrario de los socialistas y ha respondido a Cs que ellos también han sufrido: "Si creen que hay que dar la espalda a la vulneración de derechos que vivimos en Cataluña, son ustedes los que tienen un problema".Desde JxCat, Francesc de Dalmases ha asegurado que el proceso soberanista, ha reprochado a Cs que lo equipare con comandos y con rebelión, y ha acusado de injerencia al Tribunal Supremo, que suspendió a los diputados procesados Carles Puigdemont , Josep Rull, Jordi Turull Raül Romeva : "En esta casa hay 135 escaños pero votan 130".Elisenda Alamany (CatECP) se ha referido aque percibe "contra Cataluña y no sólo contra Cataluña", y ha recriminado al independentismo que este retroceso comenzó con los recortes de la crisis y la incapacidad de dar respuesta a quienes la sufrían más duramente.El 'cupaire' Carles Riera ha considerado, pese a apoyarla, y ha lamentado que el Ejecutivo del PSOE no se haya disculpado por la actuación policial del 1-O y haya condecorado al exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, al que ha tachado de "virrey".