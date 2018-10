Una pareja de alemanes eleva a tres la cifra de desaparecidos en Mallorca

Publicada el 11/10/2018 a las 09:24 Actualizada el 11/10/2018 a las 10:19

Víctimas mortales confirmadas

800 personas buscan a los desaparecidos

La presidenta balear, Francina Armengol , ha confirmado la existencia dedurante las inundaciones de Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca). Se trata de una pareja de nacionalidad alemana, que se suma al niño de cinco años que los servicios de rescate buscan desde ayer tras conocerse que fue arrastrado junto a su madre por la corriente.porque, además, del niño que estamos buscando hemos sabido de otras dos personas de nacionalidad alemana", ha explicado Armengol en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press.Armengol ha comentado que la administración autonómica trabaja en. Dentro de este plan, está previsto que trabajadores sociales visiten este fin de semana las viviendas afectadas para "valorar lo más urgente y que los afectados puedan ir presentando facturas a partir de la semana que viene e ir cobrándolas", ha indicado la presidenta autonómica.Armengol ha defendido la labor realizada por los servicios de emergencias de la comunidad autónoma y ha rechazado. "Cuando cae un tromba de agua de 220 litros por metro cuadrado es imposible, es una tromba que hace estragos", ha indicado Armengol.La jefa del ejecutivo balear se ha mostrado convencida de que "no hay nada que se pudiera haber hecho y en estos momentos".son seis hombres y cuatro mujeres. La mayoría son españoles, excepto una pareja de británicos y una mujer holandesa.Así lo ha indicado un portavoz de la Guardia Civil en declaraciones a los medios desde el puesto de mando instalado a la entrada de Sant Llorenç.Todas las víctimas mortales de las inundaciones de este martes son personas de mediana o avanzada edad. Además, hay, la madre del niño es una de las fallecidas. La mujer iba en un coche con sus dos hijos menores de edad en el momento en el que fueron alcanzados por la riada, y consiguió salvar a su otra hija.La mayoría de los cuerpos han aparecido. El torrente discurre por varias localidades hasta su desembocadura.La presidenta del Govern ha explicado queestá buscando a tres personas desaparecidas tras las inundaciones .Por otro lado, desde la Guardia Civil han explicado quela zona de S'Illot con perros especializados en la búsqueda de personas. Según han indicado, es un trabajo complicado por el abundante barro y la presencia de escombros y restos de vehículos.Por la noche, el dispositivo no podrá ser de la misma intensidad, aunquePor otro lado, las fuerzas de seguridad han pedido, puesto que numerosas personas quieren desplazarse para ayudar en Sant Llorenç. "No se puede abrir paso a todo el mundo", han apuntado.En este sentido, desde el dispositivo especial han recalcado que se ha puesto a disposición de familiares un lugar en Manacor -donde se trasladan los cuerpos de las víctimas- para que sean atendidosHasta el lugar se ha desplazado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que ha avanzado que este jueves un Consejo de Ministros tramitará. El Govern ha decretado tres días de luto oficial.