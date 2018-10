Directo | Pitos y abucheos a Pedro Sánchez a su llegada al desfile del 12 de octubre

Publicada el 12/10/2018 a las 11:15 Actualizada el 12/10/2018 a las 12:35

¡Feliz Fiesta Nacional a todos y todas los españoles, de nacimiento y de corazón! Porque somos tierra de acogida, solidaridad, cooperación. Somos igualdad, feminismo, diversidad. Somos justicia, democracia, seguridad. Somos Agenda 2030, talento, innovación. #SomosEspaña pic.twitter.com/FNomH4FATQ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 12 de octubre de 2018

Este viernes 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional. El centro de Madrid, como cada año, alberga el desfile de las Fuerzas Armadas, lugar de encuentro de políticos y personalidades. Informa El País de que los asistentes han dedicado de nuevoentre gritos de "fuera, fuera" y "elecciones", al término del desfile.en el centro de Barcelona una manifestación convocada por España y Catalans con el lema 'Barcelona, garante de la Hispanidad', como dice en la pancarta de cabecera.Entre los políticos están Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa (Cs) y Dolors Montserrat, Xavier García Albiol, Alberto Fernández (PP) y Javier Ortega (VOX), además de José Rosiñol y Miriam Tey (SCC).desde la confluencia del paseo de Gràcia con Provença hacia la plaza Catalunya, donde se hará un acto.La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que este viernes 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, es ", independientemente de su color político"."Este día nos hace sentir muy orgullosos y las Fuerzas de Seguridad del Estado son una parte muy importante que a veces no se valora y que hacen un trabajo callado. Este no es un acto del Gobierno, sino de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado y también de todos los españoles", ha explicado la ministra en declaraciones recogidas por Europa Press a TVE.El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera,y han destacado un mensaje de unidad, igualdad, orgullo y futuro.Sánchez ha publicado en Twitter dos mensajes. En el primero decía: "¡Feliz Fiesta Nacional a todos y todas los españoles, de nacimiento y de corazón! Porque somos. Somos igualdad, feminismo, diversidad. Somos justicia, democracia, seguridad. Somos Agenda 2030, talento, innovación. #SomosEspaña".Posteriormente en su segundo mensaje ha agradecido a los miembros de las Fuerzas Armadas su, y ha recordado a "aquellos que dieron su vida por la paz y la seguridad".Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha felicitado "a todos los españoles" por la celebración de la Fiesta Nacional. ", llevamos #EspañaenelCorazón", concluía su mensaje.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, también ha deseado una feliz Fiesta Nacional con el siguiente mensaje: ", con una gran cultura e historia común. Unos pocos quieren liquidar nuestra democracia pero somos muchos más los que creemos en España y en nuestro futuro. Juntos somos imparables".El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,a su llegada al desfile de la Fiesta Nacional en la Plaza de Lima de Madrid.Sánchez ha llegado en coche oficial poco antes de las 11 de la mañana al lugar central de los actos del 12 de octubre, donde ya le esperaban la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.Pese a que su llegada no ha sido anunciada por megafonía –al contrario que en anteriores desfiles–, el público concentrado alrededor de la tribuna de autoridadesEsta actitud contrasta con el recibimiento dedicado a los reyes y sus hijas –cuya llegada sí ha sido anunciada–,. Felipe de Borbón va vestido con el uniforme de Capitán General del Ejército de Tierra.